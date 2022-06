Así, Deportivo Riestra-Deportivo Madryn, Villa Dálmine-Temperley y Defensores de Belgrano-San Martín de Tucumán decoraron sendos empates en blanco.

De todos ellos, el encuentro disputado en Núñez resultó el más atractivo por la posición del elenco tucumano (tercero) en la tabla.

San Martín, a las órdenes del DT Pablo De Muner, asumió la iniciativa y estuvo más cerca de la victoria, aunque falló en la definición y chocó con la solvencia del arquero local, Mariano Monllor.

El cotejo estuvo provisoriamente suspendido en la primera etapa durante 5 minutos, a raíz de la intensa niebla que se abatió esta noche sobre la zona norte de la ciudad de Buenos Aires.

Previamente, en Campana, el local Villa Dálmine y su visita Temperley configuraron un soporífero encuentro que culminó de la manera que debía terminar, a partir de los méritos expuestos por uno y otro equipo en el campo de juego.

Algo similar ocurrió en los albores de la tarde, en el Bajo Flores, con Deportivo Riestra, que lleva 8 sin ganar, y Deportivo Madryn, que acumuló el tercer cotejo sin victorias.

Mañana, a partir de las 18.10, en el estadio Fragata Presidente Sarmiento de Isidro Casanova, el local Almirante Brown, con el debut del técnico Jorge 'Morrón' Benítez, que tendrá su segundo ciclo en la entidad, recibirá a Flandria.

El resumen de la fecha 18 es el siguiente:

-Viernes: Atlanta 0-Independiente Rivadavia 2 (Eladio Ramos -2-).

-Sábado: Chaco For Ever 2 (Martín Garnerone y Gastón Novero)-Deportivo Maipú 2 (Álvaro Veliez y Damián De Hoyos); San Martín (San Juan) 2 (Matías Giménez y Sebastián Penco)-Quilmes 1 (Federico González); Chacarita 1 (Ricardo Blanco)-Agropecuario 1 (Brian Blando); All Boys 3 (Octavio Bianchi -2- y Nicolás Barrientos)-Alvarado 1 (Iván Molinas); Estudiantes (BA) 1 (Lautaro Parisi)-Ferro 2 (Walter Núñez y Emiliano Ellacopulos).

-Domingo: Brown (PM) 2 (Renso Pérez y Esteban Obregón)-Instituto 0; Gimnasia (M) 1 (Leandro Ciccoloni)-Almagro 0; Brown (A) 1 (Enzo Ortíz)-Tristán Suárez 0; San Telmo 1 (Cristian Medina)-Nueva Chicago 1 (Paul Charpentier); Atlético Rafaela 1 (Claudio Bieler)-Sacachispas 1 (Alan Sombra); Güemes (SdE) 2 (Facundo Melivillo y Claudio Salto)-Estudiantes (RC) 0; Santamarina 1 (Braian Maidana)-Mitre (SdE) 1 (Santiago Rosales) y Belgrano 1 (Ibrahim Hesar)-Deportivo Morón 0.

Lunes: Deportivo Riestra 0-Deportivo Madryn 0; Villa Dálmine 0-Temperley 0; Defensores de Belgrano 0-San Martín de Tucumán 0

Mañana: Almirante Brown-Flandria, 18:10 (TyC Sports).

Tiene fecha libre Gimnasia, de Jujuy.

Posiciones: Belgrano 41 puntos; Brown (A) 34; San Martín (T) 33; All Boys e Instituto 30; Gimnasia (M) 29; Almagro 28; Chacarita, Independiente Rivadavia, Brown (PM) y Estudiantes (BA) 27; Chaco For Ever, Dep. Madryn, San Martín SJ y Estudiantes Río Cuarto 25; Agropecuario 24; Nueva Chicago y Defensores de Belgrano 23; Deportivo Maipú (se le descontaron 3 puntos), Quilmes, Riestra y Ferro 22; Alvarado 21; Atlanta y Gimnasia (J) 20; Güemes (SdE) y Alte.Brown 19; Morón y Temperley 18; Mitre (SE), Sacachispas, San Telmo y Atlético Rafaela 16; Flandria y Villa Dálmine 15; Tristán Suárez y Santamarina 10.