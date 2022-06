La Ruta 33 continúa acumulando números trágicos por accidentes viales

Vecinos de las localidades del sur santafesino, atravesados por la Ruta Nacional 33, se movilizarán este jueves para pedir de “medidas urgentes” que apunten a prevenir y evitar siniestros viales. Los iniciadores de esta movida fueron los integrantes de la ONG Construir Hacer que han convocado a la ciudadanía a las 18 en el ingreso a la localidad de Casilda para llevar a cabo una asamblea ciudadana donde se expondrán diferentes proyectos y alternativas para luego ser elevadas a la Provincia y la Nación.

La convocatoria fue motivada luego del fatal accidente que se registró en la tarde del viernes en el kilómetro 703, entre Chabás y Villada, el número 75 en 115 días de este año 2022 (número que fue creciendo en los últimos días).

“Estamos convocando a toda la ciudadanía de Casilda y a todas las localidades que son atravesadas por la ruta 33”, expresó Adriana Tomas, integrante de la ONG Construir Hacer, planteando que los números de siniestros “cada vez son mayores, lo mismo que las víctimas fatales, los lesionados, la cantidad de vehículos involucrados. Es una preocupación que nos toca a todos porque en lo que va del año ya tenemos 8 muertes y 51 lesionados”.

Cabe señalar que el año pasado, el total de personas lesionadas por accidentes viales fue de 68 lesionados, “número que ya estamos alcanzando en sólo 6 meses”, mientras que en 2020 la cantidad fue de 47. En cuanto a víctimas fatales, en 2021 fueron 13, cifra que se estaría superando si se hace una proyección de los números actuales, ya que hay un siniestro cada 24 horas. “Esto no puede seguir así”, exclamó.

Además de la ciudadanía, desde Construir Hacer se convocó e invitó a intendentes, presidentes comunales, concejales de las diferentes ciudades, autoridades, funcionarios y demás. “Lo que vamos a pedir es una respuesta que actualmente no tenemos ni del Estado nacional ni de la Provincia sobre la problemática que tenemos en la ruta. Nosotros lo venimos advirtiendo desde hace tiempo, pero no se nos escucha”, manifestó Tomas, considerando que la situación se fue agravando con el correr del tiempo a raíz de un mayor tránsito en la RN 33, no sólo en épocas de cosecha, sino todo el año y la traza “cada vez está peor”.

Mayo, mes récord

Adriana Tomas a su vez contó que, desde que iniciaron el estudio, este último mes de mayo ha sido récord en cantidad de accidentes. “Tuvimos 22 siniestros viales, casi uno por día, es sumamente preocupante”.

“Lo que queremos es intercambiar ideas y propuestas con los vecinos, que consisten en pedir que se abra un frente de obra, sentido Rosario-Casilda, es decir en el otro extremo, porque la congestión de tránsito también está en esa zona; realizar tareas de mejoras y mantenimiento en la traza actual; reponer la señalización que está faltando; limpieza de banquinas. También hemos elevado una nota para pedir una reunión con el subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (Osvaldo Aymo) para que la ex estación de peaje que se encuentra entre Pujato y Casilda, que está actualmente abandonada, se instale una base operativa de control para hacer test de alcoholemia, pesar los camiones y demás”, enfatizó.