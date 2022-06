El tenista español Rafael Nadal, flamante campeón de Roland Garros por 14ta. vez en su carrera y dueño de 22 títulos de Grand Slam, "no está descartado para Wimbledon" que comenzará a fin de mes, según lo reveló su tío y exentrenador Toni Nadal.

"La voluntad de Rafa es jugar Wimbledon (empieza el 27 de junio), ya comenzó el tratamiento ayer en Barcelona y veremos cómo resulta. En su cabeza no está ausentarse", adelantó Toni Nadal en diálogo telefónico con Radio Mitre.

Toni Nadal, de 61 años, acompañó a "Rafa" durante toda su carrera hasta hace un par de años cuando tomaron la decisión de separarse, y en la actualidad es entrenador del canadiense Félix Auger Aliassime.

"No tengo la sensación de que la carrera de Rafa se haya terminado. Veremos si el tratamiento va bien, si no, se harán otras cosas. Ya no puede se entrenar con normalidad, está capeando con los dolores", añadió el coach nacido en Manacor al igual que su sobrino.

Nadal, de 36 años, conquistó el domingo en Roland Garros su título 22 de Grand Slam y el número 14 en París, en una lista de "Majors" que incluye dos veces el Abierto de Australia (en 2009 y 2022), dos Wimbledon (2008 y 2010) y cuatro US Open (2010, 2013, 2017 y 2019).

No obstante, en el último segmento de su carrera, una lesión crónica en el pie izquierdo lo tiene a maltraer, lo obliga a tomarse pausas durante el año y hasta se habló de un retiro del tenis por ese motivo.

"Los médicos le dijeron que el tratamiento irá bien. En Montecarlo me dijo que estaba harto, pero después terminó jugando. No descarta operarse, pero sabe que eso lo dejaría afuera un largo tiempo", añadió finalmente Toni Nadal.

Wimbledon, el tercer torneo de Grand Slam del calendario tenístico luego del Abierto de Australia y Roland Garros, se jugará sobre el césped del coqueto All England Club desde el 27 de junio hasta el 10 de julio y tiene confirmado al serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, pero habrá varias ausencias de peso, más la incógnita si jugará Nadal.

En ese contexto, se sabía que el suizo Roger Federer, ocho veces campeón en All England, no lo jugaría por lesión, a eso se sumó la decisión de Wimbledon de prohibir que los jugadores rusos y bielorrusos compitan en el Reino Unido este verano europeo, lo que excluirá, entre otros, a los "top ten" Daniil Medvedev (2) y Andrey Rublev (8).

Además, quedó descartado el alemán Alexander Zverev (3), operado ayer en Munich de la lesión ligamentaria que sufrió en el tobillo derecho durante el partido de semifinales de Roland Garros ante Nadal, que lo obligó a retirarse con el marcador 7-6 y 6-6 en favor del español.