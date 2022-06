Losada: “Estamos seguros que el próximo gobernador será de Juntos por el Cambio”

“Nosotros nos estamos dedicando a generar un proyecto serio para la gobernación de la provincia, sin un nombre, sin una cara, porque creemos que lo importante es que la persona que gobierne, que estamos seguros que será de Juntos por el Cambio, va a necesitar un proyecto, saber cuáles son los objetivos y saber cómo conseguirlo”, disparó la senadora nacional Carolina Losada.

La legisladora aseguró que, puertas adentro, no se está “hablando de candidaturas” porque, a esta altura del año, ello sería de una grave irresponsabilidad: “Los problemas son otros. Nosotros lo que tenemos que dar es una alternativa de gobierno para que estos problemas sean resueltos, para eso estamos”, dijo Losada.

Sobre los dichos de Lucila Lehmann, presidenta de la Coalición Cívica, quien señaló que "nuestro límite como Coalición Cívica está puesto en las figuras de Bonfatti y de Galassi, dos personas que hace años Lilita viene denunciando. En el flagelo que hoy tenemos en la provincia de Santa Fe en materia de inseguridad y de narcotráfico ellos han tenido una gran responsabilidad", Losada dijo que, “si tiene pruebas, vaya a la justicia. Yo no me puedo sumar a una denuncia tan grave si no tengo los elementos. Es un momento de mucha responsabilidad”.

En el plano nacional y respecto a la discusión sobre la Renta Inesperada, la legisladora mostró su desacuerdo por tratarse de un impuesto que agrava más la presión tributaria del Estado en el país: “Es la única idea que se les cae y no creo que sea por ahí. Tenemos que crear las condiciones necesarias para que la industria y el campo crezcan. Tengamos una moneda sólida, me parece que va por ahí y no generar más impuesto para que la gente se vaya, baje los brazos y se enoje”, agregó.

