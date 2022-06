Condenaron por narcotráfico a Esteban Alvarado

Esteban Lindor Alvarado recibió este jueves en Rosario su primera condena por narcotráfico. El Tribunal Oral Federal Nº 2 le dio 15 años de prisión y una multa de mil unidades fijas (costo de formulario del Sedronar) al considerarlo propietario de un cargamento de 493 kilos de marihuana que fue secuestrado a cuatro personas el 24 de noviembre de 2017 en General Roca, provincia de Río Negro.

La resolución fue dada a conocer por los jueces Ricardo Vázquez, Otmar Paulucci y Eugenio Martínez después de casi tres meses de debate oral y público en el edificio judicial situado en bulevar Oroño al 900. Vázquez y Martínez votaron a favor de la condena, mientras que Paulucci planteó la absolución por la duda.

Leer también: Condenaron a prisión perpetua a Esteban Alvarado

El jefe narco, que se encuentra detenido en el penal federal de Ezeiza, venía de recibir el viernes 3 de junio la condena a prisión perpetua de la Justicia santafesina, que lo consideró responsable de la instigación del secuestro y crimen del prestamista informal Lucio Maldonado –cometido en noviembre de 2018–; planificador de balaceras contra el Centro de Justicia Penal, los Tribunales provinciales (diciembre de 2018) y el domicilio de una empleada de la Fiscalía que lo investigaba (enero de 2019); jefe de una asociación ilícita; y maniobras de lavado de activos.

"Inocente"

Alvarado habló este jueves antes de la lectura del veredicto. Pidió la palabra y se definió como “inocente” y sostuvo que durante toda su vida no le pudieron encontrar ni un cigarrillo de marihuana. “No tengo nada que ver con el transporte de estupefacientes. De 2012 a la fecha debo haber tenido 200 allanamientos. No me encontraron ni un porro. Sí me sacaron autos, camionetas, camiones, pero algo relacionado al narcotráfico jamás”, expresó.

“En el juicio de la provincia me hice cargo de lo que hice. Pareciera que acá se hizo el mismo juicio que allá. Se habla de una asociación ilícita, de lavado, hablan los mismos testigos. Me acusan de haber dirigido la droga a General Roca, pero no se habló del viaje”, añadió.

Presunto encubrimiento

Durante los alegatos de clausura, el fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario, Fernando Arrigo, solicitó que se desarchive una causa federal de 2013 por la que se investigó a policías por presunto encubrimiento a la banda de Alvarado.

Si bien no precisó nombres, se sospecha que serían algunos agentes que se desempeñaron en la División Judiciales de la Unidad Regional II que se hizo “conocida” por ser la fuerza que allanó a Los Monos en 2013, la organización que disputaba territorio con “El Esteban”.