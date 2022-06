En tres años murieron más de 40 motociclistas por accidentes de tránsito

Desde 1945, cada 10 de Junio se celebra el “Día Nacional de la Seguridad Vial”, fecha que recuerda el día en que cambió el sentido de circulación de vehículos en nuestro país.

Según datos del Observatorio de Seguridad Vial, en la provincia de Santa Fe 5 de cada 10 fallecidos por siniestros viales eran usuarios de motos. La estadística se condice con el relevo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que indica que el 43 por ciento de las víctimas fatales en todo el país eran usuarias de motos. En lo que hace al control diario, la Dirección General de Tránsito de la ciudad lleva remitidas 6701 motos al corralón en lo que va del año, 2581 fue por falta de casco.

Los datos preliminares con los que cuenta el Observatorio de la Agencia de Seguridad Vial de la provincia datan de 2020. Las estadísticas, explicaron desde Dirección Provincial de Seguridad Vial, no han variado. Punto más, punto menos, entre el 45 y 48 por ciento de las víctimas fatales en que se registran por siniestros son usuarios de motos. La mayoría fallece por no usar casco, pero no es el único motivo: ropa adecuada, velocidad adecuada, circulación adecuada. Todo hace que las motocicletas dejen de producir muerte.

Así, según esta información, en 2020 fallecieron unas 360 personas por siniestros viales, la mayoría de los cuales fue en zona urbana (el 58 por ciento). El 48 por ciento de los muertos corresponde a usuarios de motos, lo que los hace los más vulnerables en las calles y avenidas.

Pese a que los datos corresponden a un año donde la circulación disminuyó drásticamente producto de la pandemia, los porcentajes continúan en la misma línea. De hecho, el informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para el primer cuatrimestre de 2022 indica que ya se registraron 1200 siniestros fatales, 1339 muertes de las cuales el 43 por ciento son motociclistas. Esto es, 4 de cada 10 fallecidos se trasladaban en moto. Santa Fe se ubica segunda en estas estadísticas, después de Buenos Aires. Así, en la provincia se registraron 108 siniestros fatales que dejaron 122 víctimas.

"Los siniestros viales son la principal causa de muerte en jóvenes entre 15 y 35 años en ciudad de Santa Fe: 43 jóvenes fallecidos desde 2019 hasta hoy. La provincia hoy tiene el triste récord de ser la segunda a nivel nacional en cantidad de decesos en contexto de siniestralidad vial. Claramente algo debe cambiar”, aseguró Joaquín Azcurrain, referente en materia de movilidad.