Polémica por un supuesto delivery de comida para presos de alto perfil en Piñero

“Hay presos de Piñero que tienen un trato preferencial y reciben comida por catering a diferencia de lo que ocurre con otros presos”, sostuvo la diputada provincial Lionella Cattalini luego de la reunión de la comisión de Seguridad de la Cámara baja con el secretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, Walter Gálvez.

"No existe ni servicios de catering ni una empresa de comida que todos los días lleva la comida elaborada", sentenció el funcionario provincial, y aclaró que algunos detenidos, desde "hace mucho tiempo", no consumen las raciones que entrega el Estado por miedo a que los envenenen.

"Aducen que no están conformes con la comida porque no le gusta o puede venir envenenada. Entonces cuando va la visita le llevan la comida cocida", comentó el secretario, y agregó: "No tienen confianza".

Este jueves, tras la reunión en la comisión de Derechos y Garantías, Cattalini había manifestado: "Hay 350 presos de alto perfil en Piñero, donde se han manifestado que algunos tienen privilegios y reciben catering especial".

La legisladora alertó sobre las condiciones de detención de la Unidad Penitenciaria Nº 11 y adelantó que solicitará un informe al Ejecutivo.

Los dichos de Cattalini

"Nos encontramos con un funcionario que se ve claramente que trabaja sólo y cuenta con poco apoyo del gobernador Omar Perotti. Quedó demostrado en esta reunión la falta de planificación de este gobierno, no sólo con respecto a la seguridad, sino al funcionamiento completo del Sistema Penitenciario. Si repasamos las promesas de hace un año atrás del propio ministro Lagna y estos mismos funcionarios, vemos que pese al crecimiento exponencial de los detenidos, y a la preocupante sobrepoblación en las cárceles santafesinas, sólo se pudieron incorporar 45 agentes penitenciarios y sobre las 1800 plazas que se habían comprometido a generar, aún no hay ninguna inaugurada”, expresó Cattalini.

En relación a los números que brindó el funcionario respecto al incremento de detenidos en el último año -que exceden las 1600 personas- Cattalini manifestó su preocupación: “esta situación genera condiciones infrahumanas de detención pero también un caldo de cultivo muy propicio para que las cárceles sean un lugar donde se reproduce el delito”.

En el mismo sentido, la legisladora socialista remarcó la falta de gestión para culminar con las licitaciones para inhibidores de celulares “lo que nos deja muy alarmados sobre todo por lo que pasa en Piñero con 350 presos de alto perfil. Todo se traduce en una falta de plan y de equipo del gobierno de la provincia.”