Bajaron a Romina Pereiro de Telefe: las miradas sobre Jorge Rial

Romina Pereiro anunció con mucha alegría que, a partir del lunes 13 de junio, iba a estar en Ariel en su Salsa, el nuevo programa de Ariel Rodríguez Palacios en Telefe.

Sin embargo, en las últimas horas aseguraron que alguien la habría bajado.

Las palabras de Romina Pereiro

"Estoy re feliz de contarles que desde el lunes me sumo a la pantalla de @telefe. Voy a estar en Ariel en su Salsa junto a @arielrodriguezpalacios y un equipo espectacular que hoy conocí", confirmó la nutricionista, luego de la información que dio Pía Shaw el martes en LAM (América TV).

Leer también: ¿Creido? Estefi Berardi criticó a Rial por sus dichos sobre Josefina Pouso

"La idea va a ser divertirnos mucho (pero muchoooo) y aprender. Gracias Telefe, producción, Ariel y a todo el equipo por confiar en mí. Nos vemos desde el próximo lunes a las 11.15", detalló Romina Pereiro en su cuenta de Instagram.

La baja

En LAM (América TV), Ángel de Brito contó: "Romina Pereiro, la exmujer de Jorge Rial, había anunciado su desembarco en Telefe, dos veces por semana para hablar de nutrición. Pero el lunes no la vamos a ver. Yo no hablé con Romina pero sí con Telefe. Me llamaron y me dijeron que no va a estar en el programa". "No debe estar contenta con esta noticia, tenía ganas de volver a trabajar", sostuvo Ángel.

Leer también: La picante frase de Romina Pereiro al ver las fotos de Jorge Rial con Josefina Pouso

"La mano negra es vengativa. Yo le mandé un mensaje a Romina pero no me contestó. Desde Telefe me confirmaron que no va a estar, fue por decisión de ellos. Me dijeron que hubo mucha presión", agregó. Previamente, De Brito había adelantado en Twitter: "Apareció la mano negra".

Acto seguido, Yanina Latorre acotó: "Me hace acordar a La Niña Loly". "La Niña Loly alguna vez se quejó de que no la ponchaban en los desfiles. Cuando estaba en el Bailando alguien llamó para que la eliminen directamente", recordó Ángel de Brito sobre la también exnovia de Jorge Rial, dando a entender que el ex Intrusos habría tenido que ver con la situación.

Fuente: Exitoina