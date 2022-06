Los Palmeras y un debut soñado en Palma de Mallorca

Crece la expectativa a medida que se acerca el inicio oficial de la gira de Los Palmeras por España hoy en Palma de Mallorca. El conjunto tropical tocará en la Sala Cultural "Es Gremi", con un aforo para 1.100 personas. Cadena OH! desde el lugar, está realizando una cobertura exclusiva.

"Estamos muy contentos, ansiosos por arrancar esta gira, por comenzar a trabajar. Estamos felices por el recibimiento de tanta gente de Argentina, de España, nos recibieron de la mejor manera", apuntó Pablo López, uno de los músicos del grupo. "Con lo que pasó en el consulado, la gente quiere escuchar los clásicos de Los Palmeras, así que vamos a apuntar a eso".

Mañana sábado irán a Barcelona y el domingo a Leganés, un pueblo cerca de Madrid. El martes van a estar en Madrid grabando un videoclip, y después tendrán un par de días de descanso. "Vamos acatando las órdenes de Marcos y Cacho", remarcó entre risas López.

Por su parte, Gustavo Martínez que están muy cómodos en un "hotel un poco retirado. Pero ya probamos sonido y estamos festejando que están todas las localidades vendidas. Ya hay gente afuera, hay una emoción terrible. Hay que destacar que esto significa el reencuentro para mucha gente que hace tiempo está acá, lejos de su tierra".

Desde Santa Fe, también se sumó a charlar con Hugo Isaak el animador Carlitos Román, que dialogó con Ariel Grenón, músico de la banda. "Es una satisfacción enorme que ellos nos estén representando", apuntó. "No sólo a Santa Fe, sino también al país. Por qué Los Palmeras están donde están, porque es una empresa, son un libro abierto".

"Estoy muy emocionado disfrutando por ahí de un sueño que tenía mi viejo también. Súper agradecido, estoy aprendiendo mucho. Los muchachos somos muy unidos, vamos cumpliendo los objetivos que Marcos trae. También nos sentimos súper acompañados acá y allá", remarcó Grenón.

Pero la sorpresa no sólo se la llevan los integrantes de la banda, sino también los propios españoles que se admiran del fenómeno Palmeras. "Cuando me propusieron Los Palmeras para venir a la sala, los busqué en internet porque no los conocía. En el rock latino y argentino hay nombre claves para todo el mundo, pero no conocía el tema de la cumbia en Argentina. Estamos muy sorprendidos y muy contentos", apuntó Francisco, organizador y programador artístico del lugar.

"Es Gremi Centro Musical" es un espacio enorme. Tiene 80 locales de ensayos donde la gente practica, con 140 artistas de distintos estilos. También una escuela de DJ, de tatuajes, una cafetería y tres espacios de concierto.

"Yo alucinaba, decía: ¿Llenarán la sala? Porque se trata de 1.100 personas. No lo creía pero todo el mundo estaba contento y las entradas están vendidas".

Escuchar también audios completos: