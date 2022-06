Reforma de la Constitución: para Boscarol, "es una virtud que el Gobernador no pueda ser reelecto"

El diputado provincial Alejandro Boscarol (UCR- Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de ley que busca reformar parcialmente la Constitución de Santa Fe. El texto se suma a otras iniciativas que apuntan a modificar la Carta Magna provincial.

"Hay una cantidad de temas en los que coinciden todas las fuerzas políticas, como por ejemplo que está desactualizada o no se ajusta con la reforma de la Constitución Nacional de 1994", comenzó diciendo el legislador.

"No solo para la gestión actual, sino que no haya reelección nunca; me parece que eso es una virtud institucional que tenemos"

Y agregó: "Creo que siempre existió una desconfianza de las fuerzas políticas que no gobiernan con respecto al gobernador vigente.En mi proyecto, más allá de las autonomías municipales y demás, se dejó en claro que no haya reelección para el gobernador".

Para Boscarol, "es importante lo que haga el gobernador (Omar) Perotti, no solo en cuanto a las declaraciones públicas, sino también con respecto a lo que impulse; es necesario que se despejen las dudas políticas y ahí tenemos que ponernos de acuerdo".

En este sentido, el diputado rechazó rotundamente la posibilidad de que el gobernador sea reelecto. "No solo para la gestión actual, sino que no haya reelección nunca; me parece que eso es una virtud institucional que tenemos".

Además, explicó que su iniciativa busca "extender los mandatos de los intendentes y presidentes comunales y que, al igual que los legisladores, puedan ser reelectos una vez".

Ley de Educación

Por otra parte, Boscarol se refirió a la reforma de la Ley de Educación. "Hay un convencimiento de todos los legisladores, tanto del Senado como de Diputados, para tratar el tema durante este año".

"La idea es empezar a trabajar sobre el texto teniendo en cuenta lo aprobado en la Cámara de Diputados. El objetivo es ir generando acuerdos y analizar los que se hayan logrado".

En este sentido, consideró que "la crisis educativa es muy grande y nos preocupa el abandono de los estudiantes. Necesitamos una ley que atienda ese problema y que la escuela vuelva a tener un rol importante, que es el de educar".