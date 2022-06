Federico Vera: "Fue un lindo clásico para el hincha neutral"

En charla con la prensa manifestó: "Ellos fueron un poco más superiores. No tanto, porque al final terminamos 2-2. Pero sí tuvieron más situaciones".

"Fue un lindo clásico para el hincha neutral. Pero nosotros adentro lo sufrimos un montón", detalló el lateral.

Luego agregó respecto al penal no cobrado a Luna Diale "Yo me enojo porque no le cobra el penal al Chino, es penal porque el defensor no fue a la pelota y el árbitro tiene sus ayudantes y le dijeron que no".