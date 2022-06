Los Palmeras en España: salas llenas y video con Carlos Baute

La gira de Los Palmeras en España está superando todas las expectativas de músicos y de productores. El grupo santafesino no sólo viene de llenar tres salas en Palma de Mallorca, Barcelona y Madrid, sino que hoy grabó un video con el artista Carlos Baute.

Cadena OH! estuvo en el lugar y realizó una cobertura exclusiva. "Estamos trabajando desde esta mañana, estamos bastante cansados. Trabajamos anoche y nos levantamos a las 7 de la mañana hoy", apuntó Marcos Camino a Hugo Isaak.

Leer también: Multitudinaria presentación de Los Palmeras en Madrid

"Es maravilloso el pibe este, Carlos", señaló. "Lo conocimos en el Teatro Colón, cuando fue a actuar con Axel de artista invitado; nosotros fuimos igual".

La alegría y la emoción desbordan en la banda. "Es asombroso, es igual que hacer un show allá, en los espectáculos grandes. Nos pasó en Madrid que hubo mucha gente muy emocionada, despertamos muchos sentimientos".

Por su parte, Rubén "Cacho" Deicas, afirmó que no pensaban tener tanto recibimiento en el país ibérico. "En las tres ciudades donde estuvimos hay muchos argentinos de todas las provincias, más personas de otro lado, y llenamos en todos lados. Hubo mucha alegría, mucha euforia, se sabían todos los temas. Para mí lo mejor de todo fue Barcelona, la gente más alegre, lloraba de alegría lo que es difícil en estos tiempos".

Leer también: Impresionante: con "canciones de cancha", Barcelona deliró al ritmo de Los Palmeras

Por su parte, el cantante venezolano Carlos Baute, dialogó con Cadena OH! y comentó que recibió hoy la camiseta de Colón de Santa Fe. "La estrenaré pronto. Para mí es un orgullo que Los Palmeras hayan elegido una canción mía, que la compuse en el año 1996. Fue mi primer éxito en España. Se dio todo de una manera súper linda. Grabamos rápido, me gustó el arreglo que le hicieron. Pero, ¿Quién le va a decir que no a Los Palmeras?", dijo entre risas. "Son muy buena gente, quisiera cantar con ellos en Argentina. En septiembre y octubre estaré por allí".

A pedido del público que se acercó a ver el trabajo de los artistas, junto a Carlos Baute entonaron la clásica canción del Bombón Asesino en la Plaza Mayor de Madrid.

Escuchar también audios completos: