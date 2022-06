Se defendió la "supuesta" tercera en discordia entre Shakira y Gerard Piqué

En medio de muchas polémicas por la separación de Shakira y Gerard Piqué, la mujer con las iniciales "C.M", señalada como la tercera en la pareja, habló al respecto.

La joven de 22 años, y empleada en una de las empresas del jugador del Barcelona, desmintió ser la causante de la ruptura con la cantante colombiana.

Tras una minuciosa investigación al respecto, el programa español Socialité reveló que las iniciales de la misteriosa mujer serían "C.M., que tendría 22 años de edad y que trabajaría como camarera en una de las empresas de la cual el central es dueño.

“No lo conozco, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales”, comenzó diciendo la supuesta amante de Gerard Piqué.

Y agregó: “No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosa que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda. (...) Supongo que necesitan a alguien para evadir el tema y despistar”.



Leer también: Se reconciliaron Zaira Nara y Jakob Von Plessen

En ese sentido fue sorprendente como deslizó que el nombre de la verdadera tercera en discordia podría salir pronto a la luz. “Lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que sea así y se me deje a mí en paz y pueda volver a estudiar tranquilamente, que es lo que me importa”, completó.

La nueva amante de Gerard Piqué sería parecida a Shakira

Hace ya una semana que Shakira y Gerard Piqué le pusieron punto final a su relación tras doce años de amor e hijos en común. En medio de la polémica, se filtró que el futbolista le habría sido infiel a la artista con una modelo de 20 años.

Sumada a la bronca que le generó toda la situación, medios de comunicación de España indican que lo que más le molestó a Shakira es que la joven guarda un gran parecido físico con ella.

Así quedó comprobado en un retrato que difundió un programa de TV. La periodista Laura Fa reconoció tener fotos de la joven, pero para evitarse problemas no quiso publicarlas, por eso optó por hacer un dibujo que dejó impresionados a todos.

Fuente: El Trece