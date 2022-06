Rial se enojó tras la versión de que "bajó" a Romina Pereiro de un programa

Separado de Romina Pereiro, Jorge Rial enfrentó la fuerte versión de que habría sido el responsable de que la nutricionista, misteriosamente, no sea parte del programa de Ariel Rodríguez Palacios, luego de que lo anunciara feliz en sus redes.

"Nunca haría eso, que quede claro. Lamento que alguno lo haya sugerido. Hay otra historia, pero no soy yo el que lo va a contar”, comenzó diciendo el conductor en nota con LAM.

Indignado con el rumor, Rial continuó: “Conozco bien la historia porque hablo con Romina. Ella hablará en su momento. Me parece que fue un malentendido. Desprolijidades. Yo no me meto”.

A tres meses de separarse de Romina Pereiro, pero conservando el diálogo directo, Jorge Rial contó en LAM que la nutricionista se angustió con la noticia de que no estará en Ariel en su salsa.

"Había mucha ilusión en Romina, y a mí también me dolió mucho. La pasé para el ort... Que se la agarren conmigo gratuitamente”, dijo Jorge.

Y concluyó: “Creo que fue un malentendido y por salir rápido al aire. Ojalá todo se arregle y que Romina tenga el laburo que siempre soñó. Además es muy buena para eso”.

Fuente: Ciudad Magazine