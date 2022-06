Alberto Fernández: "La próxima semana vamos a pagar la deuda a Santa Fe"

El presidente Alberto Fernández presentó hoy, junto al gobernador Omar Perotti, una inversión del Estado nacional en la provincia por 10.900 millones de pesos. Es para obras de infraestructura postergadas durante años. Entre le mandatario y el presidente, cruzaron opiniones sobre el reparto de los subsidios y la necesidad de federalizar la distribución de los recursos.

Así, el gobernador Omar Perotti, expresó que "Es un orgullo y una alegría que esté el presidente acompañándonos en el día de hoy. A cada uno de los presentes, los ministros, a cada uno de los responsables de que hoy estemos acá, los dirigentes de ASSA, los trabajadores, estamos agradecidos por el intenso trabajo".

Pero fue muy claro en contra del manejo de los subsidios que benefician a CABA. En su intervención, apuntó que "No es un día cualquiera en el que está visitando la provincia, señor presidente. Hace 184 años de la muerte del Brigadier General Estanislao López, una referencia obligada para los santafesinos y argentinos, baluarte del federalismo. Pero 200 años después los argentinos del interior estamos peor que los de Capital. No digo esto para ampliar desigualdades, lo digo con el deseo de que no se potencien. Es uno de los desafíos de todos los argentinos, y particularmente de todos los gobernadores que compartimos estas preocupaciones. Independientemente del signo político, hay un planteo claro hacia el federalismo".

Según el mandatario, las asimetrías que se generaron con las puestas en marcha de los últimos acuerdos fiscales expresan "una concentración en el nivel de subsidios. Un trabajador o trabajadora de Santa Fe u otra provincia, paga tres veces más el boleto que alguien de Capital Federal".

Pero reconoció que, si bien hay recursos que Santa Fe necesita sin demora, "Lo podemos decir con un presidente que habilita la discusión. Tenemos coincidencias y la libertad de plantear las diferencias".

Alberto Fernández recogió el guante y afirmó que hoy la Argentina no es un país federal. "Un montón de hombres y mujeres no encuentran la posibilidad de desarrollarse en el lugar que han nacido. No necesitamos una Argentina central fuerte y Argentinas periféricas. Creemos en una patria fuerte, con un cuerpo robusto, en cada rincón de la patria".

"Siempre estoy revisando que los acuerdos que firme cuando era candidato se cumplan. En Santa Fe hemos cumplido unos cuantos y el resto está en marcha, no es que no se han hecho", respondió.

"Mandé una ley de reforma de la justicia federal que se trató en Senadores pero no en Diputados, con el argumento de que buscaba la impunidad de alguien. Pero lo único que logró es la impunidad de los traficantes y corporaciones criminales. Había un lugar que nos preocupaba, que es Rosario. Esa ley quedó frenada, pero debería impulsarse porque crea los juzgados federales, y acelera los trámites. Quiero decir desde aquí públicamente que le pido al Congreso de la Nación que la trate y la saque, porque lo necesita Rosario y Argentina".

"Un segundo tema es la deuda del gobierno nacional con la provincia. Omar, la semana que viene vamos a firmar todo y a pagar lo que les debemos. Vamos a poner en orden las cosas que otros desordenaron", afirmó. "Vamos a seguir trabajando juntos, como San Martín le propuso a Estanislao López".

Obras

Las inversiones de Nación serán para la ampliación de la planta de agua potable de la ciudad de Santa Fe, construida en 1907, donde se invertirán 5.200 millones de pesos para aumentar su capacidad en un 70% y garantizar el servicio hasta 2050. A su vez, la ampliación de la planta potabilizadora de Granadero Baigorria para duplicar su capacidad, que demandará otros 2.000 millones. La tercera, es otro emblema que ya está en marcha con fondos nacionales: el acueducto del Gran Rosario, que tiene un presupuesto de 3.709 millones de pesos y el martes 21 se abrirán los sobres de las ofertas sobre la base de un presupuesto oficial de 3.709 millones de pesos, según anticipó ayer el titular de Aguas Santafesinas Hugo Morzán.

Escuchar también audios completo: