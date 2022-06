Después de la victoria de esta noche sobre River Plate por 1 a 0 en Santa Fe, con gol de Ramón Ábila, el atacante de 19 años aseguró sentir "una sensación muy linda por este triunfo . Por suerte pude aportar con una asistencia a 'Wanchope´. Siempre tratamos de hacerlo para que el ´Gordo´ la meta".

"Y necesitábamos ganar para la gente, porque se nos venía negando el triunfo, como nos pasó el otro día en el clásico con Unión", explicó respecto del 2-2 del pasado fin de semana frente al "tatengue".

"Pero en cuanto a mí, la idea es seguir en Colón hasta el final de la temporada. Les dije a la gente del club que me iba a quedar hasta que terminen este campeonato y la Libertadores y voy a cumplir con mi palabra", le confió Farías a TNT.

Y su referencia final fue para algo muy emotivo como lo es la ausencia de sus padres, ya que al fallecer ambos debió hacerse cargo de su hermana de 11 años y entonces le pidió a su representante, Martín Sendoa, que se transformara en su "papá".

"El otro día hice un gol en el clásico con Unión y me hubiese gustado que mis padres lo hubiesen visto para dedicárselo a ellos, pero seguramente me estarán mirando desde donde estén", confió Farías a la transmisión oficial del partido con River.

Por su parte el autor del gol del triunfo, Ramón Ábila, destacó que darle "una alegría a la gente es muy lindo. Nos entonamos mucho contra Unión por el buen juego que desarrollamos, aunque el partido se nos escapó sobre el final, y por eso hoy era el día ideal para ganarle a un gran equipo como River".

"El VAR hoy me anuló un gol y me dio el otro que sirvió para ganar. Pero a pesar del tiempo que hay que esperar para saber si el gol vale no tengo ansiedad, porque cuanto más tarden en revisarlo más chances hay de que lo terminen cobrando", manifestó el cordobés con una sonrisa de satisfacción.

Mientras que la figura de la cancha, el también joven Santiago Pierotti (21 años), indicó que el técnico Julio Falcioni le pide "que juegue por derecha. Y no tengo problemas en hacerlo, porque me descubrí también metiendo buenas asistencias desde ese lado, aunque si tengo que intercambiar posiciones con Farías e ir a la izquierda tampoco tengo inconvenientes".

"Lo importante es que e equipo está bien y el triunfo que conseguimos vale mucho porque se nos venía negando pero estábamos cerca. Por eso me voy contento con haberlo conseguido y con mi actuación personal también", cerró el delantero oriundo de la localidad santafesina de Pilar.