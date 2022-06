Omar Perotti: "Los gobernadores tenemos una tarea común por los recursos nacionales"

El gobernador Omar Perotti presentó oficialmente las Copas Santa Fe Provincia Deportiva - Edición 2022, junto a las federaciones y asociaciones deportivas. Se trata de torneos de fútbol, básquetbol, voleibol, hockey y rugby, en las ramas masculina y femenina. La primera de las Copas en dar inicio será la de Fútbol, que tiene previsto el arranque para el 24 de junio. Luego será el turno del Básquetbol a mediados de julio y el Hockey a fines del mencionado mes. En tanto el Rugby comenzará en septiembre.

"Queremos agradecerles a través de ustedes, de las federaciones y clubes, el compromiso y el esfuerzo durante la pandemia. Han sido numerosas las instalaciones que se pusieron a disposición para enfrentarla. A toda la dirigencia deportiva, tengo una gran consideración por los dirigentes que se comprometen con una institución, que usan su tiempo libre y de la familia, para esto", apuntó el Gobernador.

"Cada uno de ustedes es un dirigente comunitario, comprometido. Esta provincia tiene una enorme riqueza en sus dirigentes, y ustedes son un tejido enorme. En cada pueblo hay un dirigente deportivo, una instancia de formación y promoción de jóvenes deportistas y que se forman como personas".

El mandatario no dejó de expresarse también por el debate político del momento, sobre la distribución de los recursos nacionales. "Tengo claro que estamos frente a una situación inaceptable. No puede ser que un trabajador o trabajadora del interior pague tres veces más el boleto, esas son las cosas que tienen que cambiar. El gobierno anterior cuando generó el último pacto fiscal, disparó una asimetría de concentración de subsidios. Además se eliminó lo que era el incentivo al combustible, pero no a Capital Federal, porque las líneas se consideraron nacionales", explicó.

Para el funcionario, es muy grave que vivir y producir en el interior del país sea más caro que en CABA. Apunto que, sin importar el signo político, los gobernadores tienen una tarea común.

"No ha sido menor no tener presupuesto, porque nos dejó afuera de los subsidios. Hay que entrar en una negociación. También para el tema de la inseguridad, porque mientras creció el delito en la provincia de Santa Fe, creció la concentración de recursos en Capital Federal; se incrementó la transferencia nacional. Esto uno no lo dice en contra de nadie, lo hacemos para no potenciar diferencias ni desigualdades", finalizó.

Escuchar también audios completos: