¡Muy romántica! Tini Stoessel le cantó a Rodrigo de Paul

Estefi Berardi compartió el momento en el que la cantante le dedica Acercate al futbolista en Mendoza.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul dejaron de jugar a la escondida y las muestras de amor no solo tomaron presencia en las redes sociales: recientemente, la cantante le dedicó una romántica canción al futbolista en el show que brindó en Mendoza.

"Rumbo a Mendoza, al show de Tini. Los dos juntos", escribió Estefi Berardi en Instagram, junto a una foto de los tortolitos arribando al lugar.

Luego, la panelista de Mañanísima y LAM publicó el momento exacto en el que Tini señala a Rodrigo, ubicado en primera fila y tratando de pasar inadvertido con un gorrito, y le canta Acercate.

“No sé qué pase, no sé qué pasa. Se para el tiempo cada vez que tú me abrazas. No sé qué haces, pero me pasa. Mi corazón no te ha dejado de querer”, fue la estrofa en la que Tini Stoessel mira, señala y se arrodilla al borde del escenario para dedicarle el tema a De Paul.

Fuente: Ciudad Magazine