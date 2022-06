Agenda de la Primera Nacional: ¿Cuándo jugará Atlético Rafaela

Instituto de Córdoba, ubicado entre los cinco primeros, visitará hoy a Santamarina de Tandil, que marcha último, en el partido que dará inicio a la fecha 20 del torneo de Primera Nacional que lidera cómodo Belgrano de Córdoba.

El encuentro se jugará en el estadio Municipal de Tandil desde las 21.10, será televisado por TyC Sports y arbitrado por Nelson Bejas.

Belgrano es el sólido puntero de la categoría con 42 unidades, seguido por San Martín de Tucumán con 36, Brown de Adrogué con 34, All Boys e Instituto con 31.

. La programación completa de la fecha 20 es la siguiente:

. Hoy:

. A las 21.10: Santamarina-Instituto de Córdoba (TyC Sports).

. Sábado:

. A las 14.10: All Boys-Nueva Chicago (TyC Sports).

. A las 15.00: Estudiantes de Buenos Aires-Sacachispas.

. A las 15.30: Gimnasia de Mendoza-Deportivo Maipú, Villa Dálmine-Deportivo Madryn y Deportivo Riestra-Alvarado de Mar del Plata.

. A las 16: Atlético de Rafaela-Agropecuario.

. A las 18.10: Chaco For Ever-Independiente Rivadavia (TyC Sports).

. A las 19.10: Almirante Brown-Deportivo Morón (DirecTV).

. A las 20.10: Chacarita Juniors-San Martín de Tucumán (TyC Sports).

. Domingo:

. A las 11: San Martín de San Juan-Ferro.

. A las 13.45: San Telmo-Quilmes (TyC Sports).

. A las 15: Brown de Puerto Madryn-Tristán Suárez y Gimnasia de Jujuy-Temperley.

. A las 15.50: Belgrano de Córdoba-Estudiantes de Río Cuarto (TyC Sports).

. A las 19: Guemes de Santiago del Estero-Almagro.

. Lunes:

. A las 15: Brown de Adrogué-Defensores de Belgrano (TyC Sports) y Atlanta-Mitre de Santiago del Estero. . Libre: Flandria.

+ Posiciones:

Belgrano de Córdoba 42 puntos; San Martín de Tucumán 36; Brown de Adrogué 34; All Boys e Instituto de Córdoba 31; Gimnasia y Esgrima de Mendoza 30; Almagro 29; Independiente Rivadavia, Brown de Puerto Madryn y Estudiantes Río Cuarto 28; Chacarita Juniors y Estudiantes de Buenos Aires 27; Deportivo Madryn y San Martín de San Juan 26; Agropecuario, Chaco For Ever, Deportivo Maipú y Quilmes 25; Nueva Chicago y Alvarado 24; Defensores de Belgrano 23; Ferro y Deportivo Riestra 22; Deportivo Morón y Gimnasia y Esgrima de Jujuy 21; Atlanta y Almirante Brown 20; Mitre, Sacachispas, Guemes, Flandria y Temperley 19; Atlético de Rafaela 17; San Telmo 16; Villa Dálmine 15; Tristán Suárez 13 y Santamarina 10.