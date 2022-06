Conflicto en la empresa Yeruvá por el despido de dos trabajadores

Trabajadores de la empresa Yeruvá de Esperanza montaron un reclamo frente a la planta en reclamo al despido de dos empleados. Ayer, trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de las seccionales Santa Fe y Rosario hicieron lo propio en la fábrica de la compañía en Capitán Bermúdez en solidaridad con sus compañeros esperancinos.

Según explicó el secretario adjunto de la Seccional Santa Fe del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Mariano Burgard, los despedíos se produjeron luego que los empleados comunicaran a la empresa la voluntad de afiliarse al gremio.

“Uno de los trabajadores, con 17 años de antigüedad, es oriundo de la localidad de Recreo, nunca llegó tarde y no tiene un apercibimiento. El otro compañero es de Esperanza, con 14 años en la empresa y con un legajo brillante. Ahora el resto de los empleados tiene miedo, piensa que van a venir por ellos y por eso se plegaron a la medida. Nunca tuvieron un delegado y ahora no quieren abandonar a sus compañeros”, explicó Burgard al aire de Cadena OH!.

Tras conocerse los despidos, el gremio llevó la situación al Ministerio de Trabajo quien dictó la conciliación obligatoria y la vuelta de los trabajadores a sus puestos, pero una vez terminada, “la empresa volvió a sacar a los empleados de sus trabajados, sin ningún tipo de respeto hacia los trabajadores que le han dado el poder y la riqueza que tienen hoy estos empresarios”.

“Hemos recibido solidaridad de otras empresas de Esperanza, trabajadores de Rosario y Santa Fe porque saben del conflicto. Ayer tuvimos una situación complicada porque empezaron a aparecer un montón de patrulleros a presionarnos, preguntándonos nombre, apellido y fecha de nacimiento. Les dijimos que nos estábamos manifestando, sin siquiera cortar la calle. Fueron los propios policías quienes afirmaron que la empresa había depositado las indemnizaciones, a lo que preguntamos por qué ellos tenían esa información y que nos deja pensando que esto se trata de una especie de feudo que manejan policía, municipio y todo, mientras a los trabajadores tratan como esclavos. Lo que estamos haciendo desde el sindicato es lo justo, acompañándolos en su reclamo. Hoy estamos esperando que se abra el diálogo”, narró Burgard.

Por su parte, Iván, uno de los trabajadores despedidos, aseguró que la empresa todavía no logró explicarle por qué tomó la decisión: “De un día para el otro me dijeron que me echaban. Fue ilógico lo que hicieron”, aseguró, aunque admitió que tomó la carta de despido como una represalia por haber hablado con los dueños de la empresa sobre la intención de los trabajadores de comenzar a cobrar los días sábados a partir de las 13 como hora nocturna, “como sucede en otras fábricas. Nosotros trabajamos de 13 a 9 los sábados sin cobrar horas extras. Cuando vimos que ellos no querían dárnoslo, les dijimos de buena fe que queríamos afiliarnos al sindicato para que nos den una mano. Nos respondieron que no había ningún problema, pero cuando empezamos los trámites para la afiliación nos despidieron”, agregó.

Escuchar también la nota completa: