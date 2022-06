Futsal en Esperanza

Se completó esta semana la fase regular del masculino y así serán los cruces en CUARTOS DE FINAL.

En sede Laguna Paiva

MIÉRCOLES 22/6

21hs - JUVENTUD vs LA FAVE (D)

22:30hs - ESPERANZA FC vs MITRE (C)

En sede FRANCK

JUEVES 23/6

21:00hs - ARGENTINO vs PILARENSES (A)

22:30hs - CENTRAL M vs TALLERES (B

Luego vendrán las semifinales, que serán de ida y vuelta

JUEVES 30/6 A vs D

JUEVES 30/6 B vs C

Y la gran final, también de ida y vuelta.

Se realizarán el 8 y 15 de Julio.

Dato:

* Siempre el mejor clasificado elige donde definir cada serie.

Las series play off se definen por:

* Sumatoria de puntos entre sí

* Diferencia de goles entre sí

* alargue de 10´ (2 tiempos de 5´a planilla contínua)

* penales

Aclaración importante: debido al normal incremento de público presente en semifinales y finales, las mismas se jugarán en las sedes de Juventud, San Agustín y Laguna Paiva, a elección de cada semifinalista y con la obligatoriedad para las sedes de ofrecer un espacio cómodo para todas las partes presentes.