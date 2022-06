Perotti en modo dirigente nacional: habló de narcotráfico, federalismo y obra pública

A días de recibir el alta epidemiológica tras contagiarse de coronavirus, el gobernador Omar Perotti se expresó de acuerdo a diversos temas que forman parte de la coyuntura provincial y dejó varias definiciones respecto al narcotráfico, el federalismo, la obra pública y la salud.

En modo dirigente nacional, el mandatario ponderó la ayuda del Presidente y llamó al consenso político para que se apruebe en el Congreso una nueva estructura de la Justicia Federal.

Narcotráfico

Respecto al delito complejo, el titular de la Casa Gris aseguró en diálogo con Raúl “Bigote” Acosta, a través del programa “La Vereda de Enfrente por LT8, “es un tema que creció año tras año, el narcotráfico ha ido tomando mayor dimensión. No se oculta absolutamente nada, tenemos una foto que no gusta pero es la realidad, no se esconde ni se tergiversa. Hay una decisión tomada de enfrentar al delito plenamente. La dimensión del crecimiento de estas organizaciones no fue acompañada con el crecimiento de más efectivos para la fuerza, ni más equipamiento y tecnología, y menos aún infraestructura carcelaria”.

“Por ello se está invirtiendo fuerte en el servicio penitenciario. Hay más detenidos, y eso sin duda es porque no hay más impunidad. Hay que remontar lo que no se tenía, por eso se tomó la decisión de enfrentar e invertir”, manifestó.

En ese orden, el mandatario defendió el rol del Presidente a través del Gobierno nacional y consideró que “no pedir ayuda a la Nación es ser cómplice del problema. Esa ayuda se traduce en una fuerte presencia de la Nación, no sólo con más efectivos sino con una estructura más federal en la provincia. La Nación no puede permitir que esto pase en su territorio”.

País federal, subsidios y seguridad

En otro orden de cuestiones, refirió a la visita del presidente en la capital de la provincia cuando se inauguró el inicio de obras de ampliación para la Planta Potabilizadora de Aguas Santafesinas.

Al respecto, Perotti valoró que “la visita del Presidente a la ciudad de Santa Fe se dio en el 184 aniversario de la muerte del Brigadier General Estanislao López, a partir de esos enfrentamientos que lideró, la historia marca que el federalismo ganó. Hoy la realidad es que hoy en Argentina sigue habiendo un interior con problemas, y una Capital Federal con mejor vida. Sin duda, el nivel de concentración de recursos y subsidios, ponen en evidencia una situación injusta y de discusión, por eso nacionalizamos el reclamo con toda la fuerza”.

En un día histórico, en el 184° aniversario del fallecimiento del Brigadier Estanislao López, estamos haciendo una Argentina más federal, y una Santa Fe con mayores oportunidades. Estos $7.100 millones garantizarán #aguapotable a más de un millón de santafesinos y santafesinas. pic.twitter.com/9oBWChIedc — Omar Perotti (@omarperotti) June 15, 2022

“Todos pueden venir a la provincia y llenarse la boca hablando de seguridad, pero la mejor forma de acompañar es priorizar el proyecto común que la provincia está pidiendo. Si están todos de acuerdo en que hay que tener más seguridad, deben votar rápido y convertir en ley la nueva estructura federal. Sería una muy buena señal de que estamos entendiendo la dimensión del problema”, sentenció el gobernador, justo en la misma semana que reapareció Elisa Carrió en la provincia, dejando severas declaraciones sobre el narcotráfico y la inseguridad.

Coparticipación

Varios quedaron estupefactos en el predio de ASSA cuando el presidente soltó la frase: “Omar, la semana que viene te vamos a firmar todo y le vamos a pagar a los santafesinos lo que les debemos”, de acuerdo a la deuda por coparticipación que Nación ostenta aún con la provincia.

Sobre ello, el mandatario aseveró que “el esfuerzo por conseguir los recursos se valora enormemente en la asignación, para cuidarlos de mejor forma. Vamos a seguir igual, eso fue parte de la dura negociación que se llevó adelante”.

“Nos encantaría poder disponer del efectivo mañana, pero trasciende nuestro gobierno, por ello queríamos una deuda actualizada”, dijo.

Intendentes y obra pública

Por otro lado, el exsenador nacional por Santa Fe realizó un pormenorizado análisis de las obras que tiene en carpeta la provincia, con distintos niveles de avances.

Explicó que “la obra pública en infraestructura básica genera condiciones para que se puedan extender los servicios a todos los pueblos y ciudades de la provincia. Sin los acueductos y gasoductos, difícilmente una familia pueda abrir una canilla y tener agua o gas”.

Y agregó que “no tener agua y gas es un freno muy grande, encarece los lugares que si lo tiene, y frena las posibilidades de desarrollo y las condiciones de futuro. Los mayores beneficios de estas obras estarán durante los próximos gobiernos. Tenemos la decisión de enterrar caños. Por esos caños va calidad de vida, trabajo y es parte del impulso que la obra pública provincial está teniendo”.

Además, contó: “Sobre los intendentes, sé cómo se sienten y sé lo que necesitan, he sido par de ellos. La relación de cercanía es inigualable, y hay algunas cuestiones que se tienen que resolver en los niveles locales. Se puede y se debe sumar más policías y patrullaje, pero también se debe iluminar más y sostener el desmalezamiento, eso se debe solucionar a nivel local”.

“Queremos avanzar en la autonomía, los servicios se tienen que crear por el que está más cerca de la gente. El Estado debe coordinar y adaptarse a los avances, sobre todo en la tecnología para la mejora de los servicios, este es un cambio profundo”, adelantó Perotti.

Salud y educación

Finalmente, en el mismo sentido destacó que “de inversión en salud lo inicial se lo llevó la puesta a punto para enfrentar la pandemia, cómo los respiradores y camas críticas. Montar esa infraestructura requirió mucha inversión, que vamos a continuar para descentralizar la atención”.

Santa Fe, corazón de la innovación. En #Rosario con @BaimaMarina y @pablojavkin, participamos de la presentación de los proyectos Potrero Digital y Picadito Digital, destinados a capacitar jóvenes para su inserción en el mundo digital como herramienta de salida laboral. pic.twitter.com/jDJ0PGsBaJ — Omar Perotti (@omarperotti) April 21, 2022

“Sobre educación, pasó algo parecido. Cuando asumimos había algunas obras para terminar y las terminamos a todas, no hay una sola escuela en construcción que se haya interrumpido. Se sumaron construcciones nuevas, escuelas, jardines, ampliación de aulas, todo con un nivel de inversión importante. Además son más docentes, más cargos, y con el desafío de tener lo antes posible a los chicos en los establecimientos”, culminó el gobernador Omar Perotti.