Espectacular cierre de Los Palmeras en Málaga

No quedan dudas que Los Palmeras son los reyes de la cumbia. En sus seis prestaciones en el marco de la gira por los "50 años" maravillaron al público. Todas fueron distintas, con muchos matices, pero con la esencia intacta.

Primero, en Palma de Mallorca, la banda tocó en la Sala Cultural "Es Gremi", con un aforo para 1.100 personas que estalló. "Estamos muy contentos, ansiosos por arrancar esta gira, por comenzar a trabajar. Estamos felices por el recibimiento de tanta gente de Argentina, de España", decía uno de los músicos del grupo en diálogo con Cadena OH! desde el lugar, que realizó una cobertura exclusiva.

En Barcelona, durante su segunda presentación ante un estadio totalmente colmado, el grupo emblema de la cumbia santafesina enloqueció a miles de fanáticos que se acercaron hasta el lugar. Antes que suene "La suavecita", el publico cantó efusivamente el reconocido tema: "Olé, olé, olé, olé, olé, olá. Olé, olé, olé, cada día te quiero más. Sooooy, Los Palmeras, es un sentimiento, no puedo paraaaar".

La “Ruta del Oro” llevaría a Los Palmeras hasta Madrid. Allí se dieron el gusto de volver a tocar en la calle con un invitado muy especial: Carlos Baute. El cantante acompañó a la banda santafesina como parte de la producción del vídeo “Mi medicina”, uno de los primeros éxitos en la carrera del artista. El encuentro se dio en la Plaza Mayor, donde se divirtieron y bailaron mientras grababan el material.

En la capital española, el grupo se presentó en la discoteca "La Cantera". El marco de público fue de un lleno total. Como si fuese poco, aún faltaban alucinantes shows para la mítica banda. Alicante, Valencia y Málaga ansiaban recibir a Los Palmeras con amor, alegría y mucho baile.

En Alicante, y con un salón totalmente colmado, hicieron delirar a miles de fanáticos que se acercaron hasta el lugar, uno de los más lindos de la costa dorada. Luces, música y un público efervorizado fueron los condimentos para otra noche soñada.

Previo a la quinta presentación en Valencia, se vivieron momentos muy emotivos en los camarines. La voz de la banda, el inconfundible Rubén "Cacho" Deicas, recibió a su familia.

"Me vinieron a ver mis hijos, nietos y nueras. Estoy muy contento; ojalá que puedan apreciar este espectáculo", manifestaba el cantante en una entrevista exclusiva con Sin Mordaza. "Todas las presentaciones vienen siendo muy buenas. Hay muchísima gente y nos sentimos como si estuviésemos en casa", relató. Luego, brindaron un show único.

El cierre de la gira fue en Málaga. Significó el broche de oro, la conclusión de meses de planificación y esfuerzo que valió la pena. Todas las presentaciones de Los Palmeras fueron de "primer nivel". El público los aclamó y ahora preparan nuevas sorpresas.

Lo que se viene

Según lo programado por la banda, el 8 de julio estarán en el Movistar Arena, en la Ciudad de Buenos Aires con entradas totalmente agotadas y la posibilidad de agregar una nueva fecha.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, antes que termine el 2022 Los Palmeras seguirán brindando shows que dejarán sin palabras.

Reconocimientos

Los Palmeras también fueron invitados y reconocidos por el Consulado argentino ubicado en Barcelona. Estuvieron presentes el cónsul Alejandro E. Alonso Sainz, la cónsul adjunta y santafesina, Erika Imhof.

"Nos sorprenden tantas palabras elogiosas del embajador y de la coterránea Érika. Estamos muy felices y contentos. Más allá de nuestro trabajo, queremos disfrutar de lo que es Barcelona. Ojalá que puedan disfrutar ustedes también con nuestra música. Me encontré con muchos amigos acá, que no esperaba encontrarme... Y muchos argentinos también", apuntó el líder de la banda Rubén "Cacho" Deicas a Cadena OH! Como "invitado especial" también estuvo presente el entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, que bailó sus clásicos.

En Madrid, “la voz”, Rubén "Cacho" Deicas, recibió el diploma de "Embajadores" de la Marca País, entregado por la secretaría de Turismo de la Nación.

En tanto, el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, recibió con alegría una camiseta de Colón con la leyenda "Los Palmeras - 50 Años".

Una cobertura alucinante

