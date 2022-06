Central perdió ante Vélez

Vélez Sarsfield (4 puntos) sumó anoche su primera victoria en el torneo de la Liga Profesional (LPF), al derrotar a Rosario Central (4), por 2-0, en Liniers, en partido de la cuarta fecha.

En el estadio José Amalfitani, el equipo dirigido por el uruguayo Alexander ‘Cacique’ Medina consiguió el triunfo, con los goles convertidos por Luca Orellano (Pt. 6m.) y Damián Fernández (St. 38m.), dos chicos surgidos de la cantera de la institución.

Central, que sumó la sexta derrota consecutiva en condición de visitante (incluye partidos de la anterior Copa de la Liga), obtuvo su última alegría fuera del Gigante de Arroyito en abril pasado, en ocasión de un éxito sobre Central Córdoba de Santiago del Estero (1-0), en abril pasado.

El futuro cuerpo técnico ‘canalla’, integrado por Carlos Tevez y su asistente Carlos Retegui, presenció el encuentro desde un palco del estadio. Mañana, en el turno vespertino, el binomio será presentado como los encargados de la conducción del equipo, en reemplazo del interino Germán Rivarola.

De principio a fin, Vélez fue más y justificó la diferencia. Con Máximo Perrone como eje del juego, los dirigidos por Medina desarrollaron una interesante presión arriba y asfixiaron a un Central que se vio desbordado en el arranque.

Así, a los 6 minutos, una equivocación del arquero Gaspar Servio devino en la apertura del tanteador. El exguardavallas de Banfield recibió de su compañero Juan Cruz Komar, en el área chica, y tuvo un momento de duda fatal.

La pelota se la robó Pratto, quien cedió a Orellano que definió a la carrera y produjo la primera alegría del público local.

Lejos de apostar a cuidarse en terreno propio, Vélez continuó con la postura de atacar por las bandas lanzando --sobre todo- a Francisco Ortega por izquierda para que el marcador de punta se transforme en una suerte de pistón.

Las situaciones de gol se sucedieron, pero Vélez no pudo aumentar la cuenta, a pesar de un cabezazo de Jara que pegó en el poste y un remate apenas desviado de Orellano.

A Central le costó salir de ese período de confusión y recién con un cabezazo de Véliz que atrapó el arquero Hoyos (28m.) pudo merodear el área de enfrente.

En la segunda parte, sin embargo, el buen desempeño del juvenil Buonanotte (había entrado por el lesionado Montoya en la primera parte) empezó a emparejar la balanza, con un elenco visitante que buscó con mayor insistencia la posibilidad de la igualdad.

Pudo ser a los 22 minutos, cuando el árbitro Fernando Espinoza (de floja labor) sancionó equivocadamente un penal por una infracción de Ortega a Ferreyra que no se apreció con corrección. El llamado del VAR evitó la convalidación de una infracción dudosa que –además- había contemplado la ubicación en posición offside de un jugador visitante, cuando arrancó la maniobra.

Un tiro de esquina ejecutado por Marcelo Benítez casi se le mete a Hoyos y genera una igualdad por la que Central luchó algo más en la segunda parte.

Pero a los 38m., el juvenil Damián Fernández apareció en el área chica, tras un córner, y alargó las diferencias para garantizar el éxito velezano.

En la próxima fecha, Vélez visitará el sábado a Defensa y Justicia (15.30), mientras que Central, con el estreno de Tevez como entrenador, tiene previsto recibir a Gimnasia y Esgrima La Plata este viernes (19.00), en uno de los adelantos de la quinta jornada.

Síntesis del partido

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Damián Fernández, Valentín Gómez y Francisco Ortega; Máximo Perrone y Nicolás Garayalde; Luca Orellano, Abiel Osorio y Lucas Janson; Lucas Pratto. DT: Alexander Medina.

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Facundo Almada, Juan Cruz Komar y Lautaro Blanco; Walter Montoya, Claudio Yacob, Marcelo Benítez y Luciano Ferreyra; Lucas Gamba y Alejo Véliz. DT: Germán Rivarola.

Gol en el primer tiempo: 6m. Orellano (VS)

Gol en el segundo tiempo: 38m. Damián Fernández (VS)

Cambio en el primer tiempo: 38m. Facundo Buonanotte por Montoya (RC). En el segundo; 36m. José Florentín por Pratto y Santiago Castro por Osorio (VS); 39m. Julián Fernández por Janson y Agustín Mulet por Perrone (VS); 41m. Fernando Torrent por Damián Martínez, Mateo Tanlongo por Benítez, Michael Covea por Yacob y Franco Frías por Ferreyra (RC); 42m. Joel Soñora por Garayalde (VS)

Amonestado: D. Fernández, Perrone, Ortega (VS) Gamba, Torrent (RC)

Cancha: Vélez Sarsfield.

Arbitro: Fernando Espinoza