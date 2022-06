Gustavo Munúa: "El resultado no concuerda con lo que fue el partido"

Unión sufrió una dura derrota frente a River, por 5-1, en el estadio 15 de Abril, por la cuarta fecha del Torneo de la Liga Profesional. Fue la cuarta caída en serie en condición de local y la segunda en el certamen.

Luego del partido, Gustavo Munúa afirmó: "El resultado no concuerda con lo que fue el partido, River fue muy eficaz en sus definiciones, tuvo mucha contundencia y nosotros hicimos un muy buen primer tiempo, sabemos el peligro que tienen en las transiciones, los cinco goles se manifiestan de la misma manera, lo aprovecharon. Tuvimos varias situaciones de goles pero no pudimos marcar, tuvimos el dominio del partido, estaba controlado. En el segundo tiempo quisimos ir por el empate y cualquier desajuste, con transición y contrataque las aprovecharon muy bien. El resultado no fue la realidad del partido".

E indicó. "El equipo compitió muy bien, ellos estuvieron acertados, nosotros pecamos ya que sabemos que son un equipo peligroso y vertical, pero el equipo intentó competir hasta el final, el resultado es abultado pero no tiene que ver con lo que fue el partido. El equipo lo hizo muy bien. Estamos trabajando en el mercado, sabemos que no está fácil. Queremos que los jugadores vengan a reforzar el equipo, siempre buscando lo mejor".

Más adelante, reveló: "El ímpetu de ir a buscar el empate generó espacios, ellos se sintieron muy cómodos, por muchos pasajes del partido al equipo lo vi bien, profundizando, tuvimos muy buenos pasajes de partido, Armani sacó dos o tres muy buenas".

En cuanto a la ausencia de Emanuel Britez, reveló: "Ema el partido pasado terminó fatigado, con una contractura, no lo quise arriesgar, tuvimos muchos partidos seguidos, hablé con él que no lo quería arriesgar por esa molestia, se estuvo tratando estos últimos días. En tanto que Federico Vera sintió una contractura fuerte, para prevenir hice el cambio e ingresó Gerometta, no quise arriesgarlo".

Sobre si se notó mucho la ausencia de Jonatan Álvez, contó: "Es un jugador importante, una referencia, con experiencia, no lo tenemos, hay compañeros de él que tienen muchas ganas de demostrar y así va a ser".

También, sobre Imanol Machuca, dijo: "Tengo mucha confianza en él, hay que pensar en frío, Unión tiene muchos chicos de las canteras, que van pasando por altibajos, es normal, son experiencias que tienen que vivir. Es imposible aprender todo de golpe. Se aprenden de las experiencias, hay que vivirlas, tengo una gran confianza en él. Hay que interpretar los momentos. Tiene que pasar por diferentes etapas para seguir creciendo, lo tengo en claro, no tengo ninguna duda que de a poco va a ir recuperando su nivel".

También adelantó que está muy cerca lo de "Bryan Castrillón es un jugador dinámico, que puede jugar por todo el frente de ataque, es veloz, en el uno contra uno, nos va aportar dinámica. Lo de Cristián Zavala no lo sé".