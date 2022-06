Carlos Tevez: "Central es como un gigante dormido al que hay que despertar"

Carlos Tevez fue presentado oficialmente este martes a la noche como entrenador de Rosario Central, luego de dirigir su primer práctica, y destacó al club como “un gigante dormido al que hay que despertar”

"Confío plenamente en que mi grupo y yo podemos hacer algo lindo", expresó Carlitos de arranque, y aseguró que asume “este desafío por la gente” del equipo canalla, al que el lunes vio en la cancha en la derrota ante Vélez.

“Rosario tiene ese plus de la gente y si hacemos las cosas bien, podemos hacer mucho ruido y mucha historia”, dijo, acompañado del vicepresidente del club Ricardo Carloni y el manager deportivo, Raúl Gordillo.

Por otra parte el Apache negó haber solicitado la incorporación de algunos futbolistas cuyos nombres trascendieron estos días. “Confío mucho en estos jugadores, todavía no pedí ningún refuerzo. Los quiero ver a los chicos y que me demuestren que quieren jugar en Rosario Central. Luego evaluaremos qué posición tenemos que reforzar”, sostuvo.

En ese sentido, respondió sobre la polémica vinculación que se hizo con el empresario deportivo Cristian Bragarnik y aclaró: “Es un representante que tiene muchos jugadores y técnicos pero no va a tener ninguna influencia. Quien decide qué refuerzo viene y quién se va voy a ser yo y nadie me va a poner ni sacar un jugador”.

"Un gigante dormido"

Al retomar el desafío que le representa debutar como técnico en Central, Tevez señaló: “Éste club es un gigante que está dormido y que tenemos que despertar; llevarlo a otro paso, que es competir.

Y agregó: “Para mi debut como técnico había anotado en una lista tres o cuatro clubes que me gustaban y la verdad que Central fue uno de esos. Cuando me llamaron otros clubes dijo que no los iba a escuchar y a Central le dije que quería escuchar la propuesta”.

“Intentaremos que el viernes (ante Gimnasia en Arroyito) se empiece a notar un poco la mano, es casi imposible pero vamos a tratar de hacerlo. Primero vamos a buscar una identidad como equipo, trabajar para encontrarla. Sabemos que tenemos falencias, Central es una cosa de local y otra de visitante”, analizó el ex delantero de Boca y la selección argentina.

Y prosiguió: “La actitud es lo que no se negocia, el que tenga ganas de jugar lo tiene que demostrar y el que no, tiene la puerta abierta para irse. Sabemos que Central viene muy golpeado pero confío en que podemos sacarlo adelante. Yo le puedo dar la experiencia de haber tenido técnicos muy buenos y haber jugado en los mejores clubes del mundo”.

Con info de Rosario3