Ansiedad: 1 de cada 4 niños la sufre

La ansiedad es un problema en alza, en especial en los niños.

Bárbara Tovar, la psicóloga clínica experta en ansiedad y estrés, advierte que si no se resuelven los problemas de ansiedad del niño durante su infancia o su adolescencia repercutirá en problemas futuros, en su desarrollo como persona adulta.

«La ansiedad no se va sola, normalmente es al contrario, se termina generalizando a otras áreas del niño»

La ansiedad impacta muchísimo al desarrollo de un niño, ya que afecta a la autoestima que se va forjando a lo largo de la infancia y en la adolescencia, y está muy vinculada a la autopercepción que tenemos de nosotros mismos.

«Cuando una persona siente emociones demasiado intensas y no controladas dentro de su cuerpo la percepción es de mayor inseguridad, y se suelen hacer autovaloraciones más negativas. Pero si tenemos un miedo que nos domina, esa persona se va a autoevaluar más que otro niño que no siente esa misma emoción o que tiene recursos para poder afrontar la situación. Por tanto, no es sentir miedo o ansiedad sino disponer de recursos psicológicos para afrontarla», subraya.

Síntomas de ansiedad en el niño

Algunos síntomas de ansiedad en niños pueden ser:

problemas de autoestima,

conductas adictivas de sustancias o de celular,

que le vaya mal en la escuela, entre otros.

Generalmente, hay una base de ansiedad que ha estado ahí desde la infancia, pero que no ha sido diagnosticada o tratada de forma adecuada.

Los síntomas que podrían indicar que el niño presenta ansiedad, pueden ser muy sutiles hasta otras más evidentes. Pueden tener, por ejemplo, trastornos del sueño, dificultad para permanecer solos o para desapegarse de las figuras de apego, dolores de estómago o de cabeza, quejas somáticas, que pueden estar relacionadas a la hora de afrontar desafíos para el niño intensos.

«El tratamiento de la ansiedad en la infancia y en la adolescencia es muy importante, no solo por la calidad de vida que resta a quienes la sufren sino también para disminuir el desarrollo de otros posibles problemas psicológicos en el crecimiento de nuestros niños», resalta Tovar.

Otra señal de ansiedad en niños puede ser cuando tienen pesadillas, cuando se vuelven muy obsesivos con un tema y preguntan mucho; o por ejemplo si se les ve inseguridad a la hora de tomar decisiones, de poder alejarse de casa y dormir en otros lugares.

¿Cómo afectó la pandemia a la ansiedad?

La pandemia ha afectado muchísimo a los niños. Tovar sostiene que «1 de cada 4 manifiesta síntomas de ansiedad, y el 80% de los niños que afirman haber tenido sintomatología evidente de ansiedad dicen no haber sido tratados».

«La pandemia fue un disparador y generó un efecto lupa por dos motivos. Muchos niños llegaron a la pandemia con el saldo emocional justo, por lo que ante una pandemia los desequilibró y provocó que hayan cristalizado muchos en un trastorno de ansiedad», relata la psicóloga clínica.

Además, Tovar resalta que hay muchos niños que sufren ansiedad como resultado de la preocupación de las familias por la pandemia, bien por la situación de otros familiares, del plano económico, o por la reducción de la vida social. «Todo esto también nos hizo más vulnerables a ese aumento en toda la problemática de ansiedad en la infancia y en la adolescencia, donde también ha aumentado mucho», insiste.

También advierte de que hay muchos padres que no saben detectar adecuadamente los problemas de ansiedad en sus hijos, sea por falta de información sobre las señales que nos indicarían que pueden tener ansiedad, o bien por negación, porque esto supone reconocer que nuestro hijo necesita ayuda psicológica.

Fuente: Doc Salud