Gustavo Munúa: "Con Nacional va a ser una serie muy linda y pareja"

Gustavo Munúa dio positivo de Covid y no podrá estar presente en el duelo ante Boca este viernes a las 21:30 en La Bombonera, pero se encuentra optimista para estar en el Gran Parque Central para la ida de la Copa Sudamericana ante Nacional.

En diálogo con Radio Sport 890 de Uruguay, el charrúa contó: “En el partido contra River me había levantado un poco la temperatura y al otro día me hicieron el hisopado, que dio positivo de coronavirus, así que me voy a tener que quedar en casa; el lunes que viene me voy a hacer otro test para ver si puedo estar en el Gran Parque Central en el encuentro ante Nacional por la Sudamericana”,