Familiares de víctimas de denuncias falsas marcharán por una justicia independiente

Familiares de víctimas de denuncias falsas marcharán este sábado en distintas provincias del país. Se trata de una marcha nacional, que está convocada en Buenos Aires, La Pampa, San Juan, Santa Fe y Córdoba. "Nosotros nos vamos a reunir en Rafaela, en Santa Fe y Rosario. Vamos a pedir por una justicia real e independiente donde todos tengamos los mismos derechos seamos hombres o mujeres", apuntó Melisa Girardotti, integrante de la agrupación 'Verdad y justicia'.

El reclamo que realizarán es por las falsas denuncias de género. "Mi esposo hace 15 meses que está preso por una falsa denuncia. Ahora estoy en un grupo que se llama Verdad y Justicia. Somos familiares de víctimas de una falsa denuncia. Lo que hacemos es dar a conocer lo que está sucediendo".

Según la entrevistada, si uno no lo vive "no sabe cómo es. Siempre confié en la Justicia, desde el primer momento, pero lamentablemente no es así. Queremos que se respete la constitución, la inocencia hasta que se compruebe lo contrario".

"¿Qué posibilidades tiene un hombre de defenderse? Ninguna prueba es suficiente, ni las pruebas médicas o informes de peritos forenses. Es verdad que existe la violencia y el abuso y que hay mujeres que lo sufren, pero se llegan a extremos", dijo por último.

