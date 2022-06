“La estructura de inteligencia en Argentina está diezmada”, afirmó un ex titular de la SIDE

“La estructura de inteligencia en Argentina está diezmada. Uno de los logros más importantes del kirchnernismo fue destruir la inteligencia oficial, por eso armaron una inteligencia paralela, encabezada por un militar como César Milani. Eso destruyó la inteligencia institucional y legal que debe funcionar en orden a la ley”, afirmó Miguel Ángel Toma, ex titular de la Secretaría de Inteligencia (SIDE).

Al ser consultado por el caso del avión de la compañía Emtrasur con tripulantes venezolanos e iraníes que fue retenido en Ezeiza, Toma aseguró que difícilmente el Gobierno no haya tenido información de que la nave tenía prohibido su ingreso a la Argentina, como afirmó horas atrás el canciller Santiago Cafiero.

“Queda claro que las alertas llegaron al país de otras agencias extranjeras, y lo vimos cuando el ministro del interior de Paraguay dijo ‘señores yo les avisé’, lo mismo cuando el jefe de la inteligencia Paraguaya dijo que el avión estaba operando hacía rato. Esto significa que quien oculta la presencia de esta aeronave es la conducción política. Si ella no da la instrucción de operar, es porque hay una decisión de no hacerlo. Entonces, no se trata de si actuaron o no los servicios de inteligencia, sino que no hubo una decisión política”, dijo Toma al aire de Cadena OH!.

Ahora, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó nuevas medidas de prueba para determinar si el Boeing 747 de Emtrasur pertenece en la actualidad de la firma iraní Mahan Air, a ala que organismos de inteligencia de los Estados Unidos acusan de tener vínculos con el terrorismo. Mientras el Gobierno defendió lo actuado por las autoridades y fuerzas de seguridad, la Comisión Bicameral de Inteligencia anunció que la próxima semana analizará un informe que le solicitó a la AFI sobre el caso y que ya tiene en su poder.

El juez Villena hizo lugar al pedido y ordenó varias medidas que apuntan a determinar si el avión sigue siendo de Mahan Air o pertenece a Emtrasur, tal como declaró la tripulación de la aeronave. Si bien la documentación presentada indica que el avión fue vendido por la empresa iraní a Emtrasur en enero pasado, los investigadores tienen dudas.

Además, las medidas requeridas buscan corroborar la información proporcionada por el FBI estadounidense, con la expresa aclaración de que no sirve para ser utilizada judicialmente, que considera que la empresa iraní está asociada a actividades terroristas en el Líbano. El otro punto clave es el piloto Gholamreza Ghasemi, también sospechado de haber pertenecido a la Guardia Revolucionaria iraní. Otra serie de medidas apuntan a determinar si la tripulación de 19 miembros que llegó a Argentina era la originaria o no del avión, y si sufrió cambios.

