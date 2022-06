Los técnicos que marcaron a Carlos Tevez

Faltan pocas horas para que Carlos Tevez salga a la cancha por primera vez como técnico. Y seguramente, lo que haga su Rosario Central en los primeros 90 minutos con él en el banco no alcanzarán a reflejar su idea del fútbol, la identidad que pretende para sus equipos. Para eso hará falta un recorrido, un camino. Pero por lo pronto, Carlitos tuvo unos cuantos técnicos de enorme nivel que le habrán dejado enseñanzas, de las buenas y de las malas, tanto dentro del campo como en el trato fuera del rectángulo verde. Desde Carlos Bianchi a Sir Alex Ferguson, pasando por el actual técnico de la selección de Brasil (Tité) y el entrenador de la Nazionale Azzurra, Roby Mancini.

Hace mucho, pero mucho tiempo, 15 años atrás y cuando le faltaba un enorme recorrido y una pila de títulos por ganar, Carlitos no tuvo dudas: “Marcelo es el mejor entrenador que tuve en mi carrera”. ¿Y quién es Marcelo? El Loco Bielsa, claro, con el que fue campeón olímpico y goleador en Atenas 2004, y luego parte de la Selección mayor.

Tevez había debutado tres años antes, cuando tenía 17, de la mano de un Carlos Bianchi que ya venía de ser multicampeón con Vélez y con Boca. El Virrey estaba equilibrando las cargas de su equipo, que venía de ser bicampeón de América y se preparaba para enfrentar al Bayern Munich en la Intercontinental. Y le comunicó a Carlitos que sería titular desde un mingitorio a otro, cuando ya estaban en los vestuarios del Kempes para jugar con Talleres. Bianchi tenía una obsesión con que sus futbolistas no jugaran los partidos antes de tiempo, que no se consumieran en la ansiedad previa, y así actuó con Tevez, liberándolo de presiones hasta minutos antes. Pero lo mejor se vio en 2003, cuando juntos ganaron la triple corona (torneo local, Libertadores e Intercontinental). Bianchi lo llevó de a poco y lo mejor de Carlitos se vio en las instancias finales de la Copa, imparable contra América de Cali en semifinales (tres de los seis goles) y en la final contra el Santos de Diego y Robinho (un golazo tras doble pared con Battaglia).

Un tuit que muestra el cariño de Carlitos y su reconocimiento por el Virrey.

El otro técnico con el que ganó los títulos grandes es Ferguson, amo y señor del Manchester United durante 27 años, entre 1986 y 2013. Carlitos ya estaba en Inglaterra, donde había salvado al West Ham del descenso, y llamó la atención de Sir Alex, con quien ganó la Champions 2007/2008 y el Mundial de Clubes 2008. La relación, sin embargo, no terminó bien. Tevez lo acusó de ser un testarudo ("se cree en presidente de Inglaterra"), de haberse equivocado en la final de la Champions contra el Barcelona por no ponerlo y el DT decidió finalmente que el club no hiciera uso de la opción para comprarlo. La venganza fue terrible: Carlitos cruzó de vereda, fue campeón con el City y terminó festejando con un cartel que decía "RIP Fergie" (Descansa en paz, Fergie). Así de mal habían concluido las cosas.

Del otro lado de Manchester también tuvo problemas con el DT, Mancini. "Fuimos a jugar con el Bayern y puso a Agüero solo arriba. A los 10 minutos ya perdíamos 2-0 y me dijo que calentara. Corrí el resto del primer tiempo, todo el entretiempo y a los 15 del segundo, cansado, me fui a sentar. Entonces me dijo que siguiera calentando y yo me negué". Fue un escándalo público, pero al final terminaron arreglando sus problemas y Carlitos -luego de haberse vuelto a la Argentina a jugar al golf- regresó para ayudar en la obtención del título luego de 44 años de sequía en una Premier que peleaba justamente contra el United de Sir Alex.

Con Maradona tuvo una relación de afecto casi como de un padre y un hijo. Diego lo llevó al Mundial de Sudáfrica y Carlitos lo bancó siempre. El piquito que los unió en el último partido en el que Diego pisó la Bombonera -como DT de Gimnasia- es una buena síntesis. De Pekerman, que lo tuvo en las selecciones juveniles, dijo: "Me enseñó a ser profesional desde los 14 años". Y a Antonio Conte, su primer técnico en la Juve, lo considera un referente. Tanto que recuerda que el italiano le dio el secreto para ganarse a la gente de la Vecchia Signora desde el mismísimo debut: "Andá y trabá fuerte la primera pelota". Carlitos lo hizo y llevó durante años, al cobijo de la hinchada, la 10 blanca y negra que habían vestido tantos otros próceres como Zidane, Platini, Del Piero y Roby Baggio.

En todos lados en donde estuvo ganó. Con todos los técnicos. En Boca cuando volvió (con Arruabarrena, con los Melli, con Alfaro, con Russo) y hasta en China, donde no le fue bien. Treinta, le da la suma de títulos en su carrera como jugador y a punto de empezar la de técnico. ¿Cómo será el Carlitos DT? Obsesivo y vertical como Bielsa, motivador y carismático como Diego, equilibrado como Bianchi, ofensivo como Coco Basile, clásico como Ferguson, agresivo como era él mismo en la cancha... "Me estoy preparando para ser el mejor. Voy a ser técnico porque sé que es lo único que puede producirme el mismo cosquilleo que cuando jugaba", dijo el día que anunció su decisión. Hay que esperar. Pero si Tevez absorbió las enseñanzas de los monstruos que lo dirigieron y sabe cómo transmitirlas, estaremos frente a un entrenador como para ilusionarse. Esto recién empieza.

