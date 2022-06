Robaron un auto, volcaron y se estrellaron contra una casa

Por causas que aún se siguen investigando, el maleante al comando del vehículo perdió el control y producto de la alta velocidad terminó por morder el cordón, tumbar e impactar violentamente contra el frente de una casa no muy lejos del lugar donde ocurrió el robo .

Todo sucedió alrededor de las 2.45 de este viernes. Los integrantes de una familia que vive en Presidente Roca al 3900 se llevaron el susto de sus vidas cuando el estruendo de un terrible impacto y posterior explosión los hizo saltar de la cama, prácticamente en shock.

Cuando los ocupantes de la casa se asomaron a la calle para observar qué había sucedido se encontraron con un automóvil Chevrolet Spark que había tumbado y golpeado directamente contra la puerta de ingreso de la vivienda, envuelto en una humareda. Incluso pudieron verse algunos chispazos. En su alocada carrera, el vehículo arrancó de cuajo dos árboles.

Producto del impacto, la casa de Roca al 2900 quedó con el frente abierto y la casilla del gas destruída. “Se rompió la parte de la puerta principal, se rajó toda, no podemos ni entrar ni salir por ahí. También nos rompió la cañería del gas, que no lo tenemos habilitado pero estaba hecha la conexión”, señaló la principal damnificada.

Mediante la patente del automóvil, un Chevrolet Sonic color azul, lograron ubicar a su dueña que vive en Paraguay al 4500, en el mismo barrio. Al llegar a ese domicilio, la mujer estaba durmiendo y no sabía que le habían robado el vehículo.

"Los vecinos me contaron que las personas que iban en el auto pudieron salir y en el medio del caos y del griterío, se fueron y no nos dimos cuenta. Más tarde nos enteramos que el auto era robado e incluso vino la dueña hasta este lugar. Estamos shockeados, pero lo importante es que no nos pasó nada”, contó una vecina.