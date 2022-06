Cardozo: "Si JxC gana la provincia va a ayudar mucho al armado nacional"

"Tenemos que cambiar la forma de gobernar la provincia, con un frente que sea no kirchnerista y donde haya nuevas incorporaciones”, aseveró el concejal rosarino Carlos Cardozo luego de la visita de Patricia Bullrich a la ciudad.

El arribo de la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri se produjo en el marco de una campaña con eje en la seguridad pública contra la violencia narco.

“Bullrich fue a un barrio, habló de seguridad y tuvimos una charla de una hora y media con el intendente Pablo Javkin, porque tengo críticas a la gestión pero no por eso voy a ir a romper todo y a tratar de impedir que un dirigente valioso como lo es Javkin esté fuera de esta coalición o tratar de espantar al Socialismo para que una persona de mi entorno sea diputado de la Nación, me parece que acá hay que sumar”, sostuvo Cardozo al aire de Cadena OH!.

Del encuentro entre el intendente Javkin y Bullrich, Cardozo reveló que se habló de "cómo han caído las cosas en Rosario en todo el tema de prevención en los barrios, distintos proyectos que se anunciaron y no avanzaron, de la pésima decisión del gobernador Perotti de nombrar a Marcelo Saín al frente de la cartera de Seguridad y de cómo hay que rearmar el tema de fuerzas conjuntas entre Nación y provincia”.

“Se habló mucho de la cuestión de los jueces, de los fiscales y de cómo hay que enfrentar este trabajo de una manera más fuerte y generar una nueva ley de Seguridad que contemple que en casos de crisis extremas a las fuerzas provinciales y federales se le pueda sumar como colaboración a las fuerzas armadas que fueron estigmatizadas”, agregó.

Finalmente, el concejal advirtió que Santa Fe “será un test muy importante de cara a la elección presidencial de 2023. Si este Frente de Frente o este Juntos por el Cambio ampliado o como se llame, no me importa el nombre, gana la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Rosario y la provincia, me parece que va a ayudar mucho al armado nacional y si es posible en primera vuelta poder ganar las elecciones y terminar con el kirchnerismo, me parece que este tiene que ser el objetivo de máxima”.

Escuchar también la nota completa: