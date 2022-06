Alberto Perassi rechazó una ayuda económica para los hijos de Paula

Alberto Perassi, padre de la joven desaparecida hace más de una década, rechazó la donación que el Concejo Municipal de San Lorenzo estableció a su favor. El objetivo era brindar una asistencia por tener a cargo a los hijos de Paula, aunque el padre biológico abona mes a mes la cuota alimentaria exigida por ley, según reconoció el propio abuelo.

Lo hizo a través de un escrito que entregó a la presidente del cuerpo deliberativo. En dicha nota explicó los motivos del rechazo y realizó un resumen de cómo los ediles abordaron el aporte de una ayuda económica a su favor. Perassi cuestionó que pasó de ser una "asignación reparatoria" a una "donación".

"Quiero expresar mi más profundo malestar con el trato que se me dio en el Concejo Municipal. Cuando fui por primera vez a la comisión de Gobierno para ver cómo avanzaba el proyecto de ordenanza para la reparación de los hijos de Paula, que hace más de diez años padecen su ausencia, habíamos quedado de acuerdo con todos los concejales en que se otorgaría una asignación reparatoria a mis nietos por la desaparición de su madre".

"Sin embargo, cuando llegó la hora de votar la ordenanza, me sentí decepcionado ya que algunos concejales inesperadamente la cambiaron por completo. Transformaron una reparación en una donación, y nuestra familia no necesita un acto de caridad o benevolencia. Nosotros necesitamos que el Estado asuma su responsabilidad y reconozca el derecho de Agustín y Lucas, los hijos menores de Paula, por el estado de desaparición de su madre".

"Fue un manoseo y sentí que volvieron a desaparecer a Paula. Ahora me queda más que claro de dónde viene el pacto de silencio. Por eso, le comunico que no acepto bajo ninguna circunstancia la donación dispuesta por la ordenanza 4093. No la quiero. Voy a seguir como siempre, luchando con mi escarbadientes llenos de verdades".