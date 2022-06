Habrá que esperar dos semanas para que llegue más gasoil

El desabastecimiento de combustible genera preocupación en distintos sectores productivos a lo largo de todo el país. Desde la Federación Argentina de Expendedores de Combustibles aclararon que se tendrá que esperar al menos dos semanas para que se reestablezca.

"Desde nuestra federación no defendemos a ningún avivado del sector, pero hay que dejar en claro que si te cobran eso, es el costo del estacionero. YPF, por ejemplo, le está cobrando a las patentes extranjeras el gasoil a 240 pesos, es el valor que estamos importando, que tendría que venderse al público", remarcó el presidente de la institución Alberto Boz. En Santa Fe se está vendiendo a 165/170 pesos, mientras que el premium está pisando los 200 pesos, precios casi cien veces más caros que en Buenos Aires.

Desde el sector no detectaron ningún faltante, si bien los últimos días del mes "la situación se complica porque estamos agotando nuestros cupos de gasoil".

Las medidas tomadas por el gobierno fueron valoradas como "positivas pero no de impacto inmediato". Se tiene que considerar, primero, el aumento del corte de biodiesel, que libera litros para importar; "es bueno porque es renovable, se consigue en Santa Fe mismo", apuntó para Cadena OH! Segundo, que a las petroleras que siguen importando gasoil se le quita la parte de carga impositiva para acercar el precio interno al internacional y no vayan a pérdida.

"Hay que esperar al menos 15 días más para tener un flujo más de gasoil importado. Las petroleras firmaron un comunicado en conjunto de que tomaron bien estas medidas. "Lo peor que hay en todo ámbito económico es la inseguridad. Eso genera que se tomen más previsión que las necesarias", dijo por último.

