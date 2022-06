Carlos Tevez: "Estoy orgulloso de los jugadores y de todo lo que dieron"

El debut de Carlos Tevez como entrenador no fue el esperado: Rosario Central perdió 1-0 frente a Gimnasia en el Estadio Gigante de Arroyito y no pudo salir del fondo de la tabla. Ramón Sosa, a los 33 minutos del primer tiempo, marcó el único gol del partido. Una vez finalizado el encuentro, Carlitos pasó por conferencia de prensa y analizó la derrota de su equipo frente al Lobo.

En primer lugar, Carlitos habló de sus sensaciones como DT y las primeras impresiones del equipo. "En lo personal, lo disfruté muchísimo. Es una sensación nueva. La perdí cuando dejé de jugar al fútbol y ahora me volvió a revivir. La verdad el equipo me gustó, tuvo actitud, y más pensando que solo tuvimos cinco entrenamientos. Pensé que a los 70 se me iba a caer un poco el grupo porque aceleramos muchísimo, pero los chicos aguantaron bien y estoy orgulloso de ellos y de todo lo que dieron", expresó Tevez.

"Vamos a seguir por el mismo camino, estamos convencidos de que este es el camino. Como le dije a los muchachos, estoy orgulloso de ellos porque están dejando todo. El único culpable de esta derrota soy yo, y siempre voy a ser yo cuando perdamos. Me hago responsable, pero se que atrás tengo un grupo de hombres que van a hacer todo lo posible para salir adelante", agregó.

Además, se refirió al futuro cercano y el estilo que quiere darle a su Central. "Un poquito de lo que quiero se vio. Tenemos que seguir trabajando para lograr la idea que tenemos nosotros. La verdad, aunque la gente se haya ido triste por el resultado, yo creo que este es el camino. Perdimos por un pase de Alemán que fue de otro partido, así que vamos a seguir trabajando de la misma forma. Perdimos por una pelota de otro partido", afirmó.

Carlos Tevez y los refuerzos de Rosario Central

El Apache también fue consultado por las posibles llegadas que se daría en el Canalla, y respondió por un nombre en particular. "Evaluaré el partido de hoy con lo que vengo viendo, y seguramente mañana o pasado hablaremos de refuerzos con los dirigentes. Ya tengo un poco en la cabeza con lo que he visto, hice una evaluación, así que buscaremos los refuerzos que nosotros queremos", declaró Carlitos.

"Estamos negociando por Malcorra, ojalá se pueda incorporar y el lunes ya pueda presentarse con nosotros, así lo tenemos para entrenar toda la semana que viene, que va a ser a doble turno. Esperemos que la semana que viene ya esté con nosotros", sumó.

Qué dijo Carlos Tevez de su cuerpo técnico en Rosario Central

Por último, el Apache se refirió a la conformación de su cuerpo técnico tras las idas y vueltas que hubo con Carlos 'Chapa' Retegui. "Muchachos, que quede claro. Yo soy la cabeza del grupo, a mi me llamaron para ser el técnico de Central, lo demás no importa. Si está el Chapa o mi hermano no importa, yo soy la cabeza y yo tengo culpa de lo que pase de acá en más. Dejense de joder con el Chapa, con mi hermano, con cualquiera, acá es Carlos Tevez", finalizó Tevez.

Con info de TyC Sports