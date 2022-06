Lucas Gamba dejará Central

En medio del desembarco de Carlos Tevez al plantel canalla, Lucas Gamba anunció que no renovará su vínculo con Central pese a que su representante había logrado una cuerdo para extender el contrato hasta 2023. El delantero de 35 años utilizó sus redes sociales para despedirse del club y aseguró que su decisión está basada en “motivos personales”.

“Quiero comunicar que he tomado la decisión de NO renovar mi contrato con Rosario Central, el cual finaliza el 30 de junio. A pesar del ofrecimiento para continuar, luego de pensarlo y meditarlo mucho, tenía que actuar. Los motivos son personales y me lo guardo para mí”, indicó en su cuenta de Instagram.

Luego, puntualizó: “No fue nada fácil porque es un club increíble. Gracias eternas a toda la gente, a todos mis compañeros, cuerpos técnicos, colaboradores y dirigentes por abrirme las puertas. Éxitos para todo lo que venga. Siempre voy a llevar a Rosario Central en mi corazón”. Minutos más tarde, la institución de Arroyito confirmó su salida.