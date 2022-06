El conmovedor gesto de Abel Pintos con un cantante callejero

Agustín Iturbide es músico y se encontraba tocando en Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, cuando pasó Abel Pintos y tuvo un gran gesto solidario con él: le acercó un té para combartir el frío del invierno.

El joven, muy asombrado por lo sucedido, no dudó en compartir la historia en sus redes sociales. "Esta foto representa a este hombre en pura humildad", escribió junto a la foto.

Luego, relató la escena: "Me trajo un té de menta y me dijo ‘tomá, hace mucho frío para cantar’”, contó en un posteo en su cuenta de Instagram.

Asombrado por el gesto del músico, agregó: “Realmente me temblaban las piernas y le dije ‘ojalá algún día le genere lo que vos me generaraste hoy en este momento a alguna persona’. No les puedo explicar su respuesta del todo pero me miro y dijo sonriendo ‘Obvio que sí’”. “¡Este hombre me hizo el día!”, concluyó emocionado y agradecido.

Agustín intercambió algunos mensajes con sus seguidores y contó que el músico se había pedido el mismo té y que “fue el más rico y calentito” que había tomado en su vida.