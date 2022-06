Se festejó el día mundial del skate: la explosión del deporte en el país

“Me pone muy feliz poder estar en un evento así, con tantos [email protected], disfrutando del día de nuestro amado deporte, que ha crecido tanto y nos sigue haciendo felices. Es una jornada para disfrutar en todo el mundo”. A los 28 años, Sandro Moral es un gran referente del skate nacional luego de 19 arriba de una tabla, desde aquel 2003 cuando arrancó por casualidad al ver a un chico divertirse sobre una tabla en su Miramar natal. Pero esta vez le tocó evaluar, ser jurado y entregar los tickets para los mejores trucos. El skatepark de Plaza Houssay fue el lugar elegido en Buenos Aires para congregar a los skaters del país que quisieran acercarse. Un día festivo que también se celebró en otras ciudades del mundo, como Philadelphia, Los Angeles, Tokio, Osaka, Vancouver, Montreal, Barcelona, París, Bruselas, Bristol, Belfast, San Pablo, Santiago, Melbourne, Manila, Auckland, Jakarta, Bangkok y Luxemburgo. En el sitio elegido en Buenos Aires hubo cerca de 1000 personas, con participantes de distintas edades que compitieron de forma relajada por los mejores trucos. La idea era que no hubiera un ganador, sino varios. DC Shoes, la marca líder de este deporte, repartió 80.000 pesos en efectivo y otros $80.000 en zapatillas. Una forma de premiar pero, en realidad, una excusa para juntarse, patinar y ser felices por un rato más. Y, claro, ratificar la explosión que ha tenido este deporte en los últimos 10 años hasta llegar a ser olímpico.

“Desde el principio sabíamos que una jornada así sería increíble. Primero porque es el día internacional del deporte que amo, segundo por ser la excusa ideal para juntarnos con amigos lejanos en un solo lugar para poder disfrutar de nuestra pasión y tercero por armarse con el sistema ‘cash for trick’ que permite ayudar y motivar a los pibes para que anden con todo en este hermoso día”, resaltó Moral, quien es el que más ha ganado y se ha destacado en los últimos cinco años dentro del país. Una de las cosas más interesantes que se vio nuevamente en la pista fue la presencia de muchas chicas, lo que ratifica el auge del deporte. Camila Poli, quien fuera tapa de la Revista Playboy con su tabla de skate en mano, fue una de las que asistió. “El evento lo viví con mucha felicidad. No importó que en nuestro hemisferio nos tocara en invierno.

Una vez que empezás a andar y transpiras, te corre una adrenalina y una motivación única que te hacen sonreír y disfrutar, en cualquier momento, lugar y circunstancia. Por suerte el lugar se llenó de personas con ganas de patinar y los que no, fueron a mirar. Hubo bastantes participantes del Interior, como de Mendoza, San Juan, Tucumán y hasta Bariloche”, comentó. Hubo presencia de leyendas como Esequiel Falcón, Rubén Ferrari y Gonzalo Nani del Toro. Condujo Santiago Pagura y musicalizó la DJ tucumana y embajadora de DC Argentina, Babi Cueto.

Hubo tiempo para analizar el boom que ha generado este deporte urbano en las distintas calles y pistas del país. “La verdad es que ha crecido demasiado y esto, para mí, no tiene fin. Noto que ya no es un deporte mal visto y eso me pone feliz. Veo mucha gente, de todas las edades, en los distintos skateparks. Que además ya sea un deporte olímpico lo dice todo, que ha crecido acá y en el mundo”, resaltó Moral. Poli destacó la diversidad del deporte y justamente lo que ha crecido entre las mujeres.

“El skate tiene muchos años en el país pero tiempo atrás las chicas eran muy pocas. Pero, de a poco, han ido acaparando la escena. Fuimos multiplicándonos y perdiendo vergüenza de patinar en un ambiente que, en principio, era bastante cerrado y varonil. Puedo hablar de generaciones de chicas que fueron rompiendo con la moda del momento y construyendo su propia identidad, dándole más fuerza y motivación a la energía femenina, abriendo puertas para que hoy todas las chicas puedan sentirse cómodas y desplegar su encantador potencial”, valoró Poli.

Martín Pibotto, de 48 años, es skater desde chico, ahora es el entrenador del seleccionado argentino y se dedica, desde hace más de 30 años, a diseñar y construir skateparks. Empezó haciendo rampas hogareñas y hoy ya lleva realizados más de 120, además de dedicarse a la difusión del deporte que ama. “El skate viene creciendo ininterrumpidamente hace años a pesar de la crisis económica. Lo veo en la cantidad de escuelas de skate que hay, todas ellas explotadas por alumnos. También al hablar con distribuidores de skate que me comentan la cantidad que venden para iniciantes. Por otro lado, hay un gran volumen de skaters compitiendo, mayor a años anteriores. No me sorprende porque entiendo que es un deporte muy divertido y atractivo tanto para niñ@s como adolescentes y adultos, de bajo costo para el que no requiere combinar con 9 personas más para formar equipos y alquilar cancha. Además las ciudades cada vez son más grandes, con menos espacios verdes y cada vez más skateparks. En el 2011 había cuatro públicos, hoy son más de 150. Por último hablamos de un deporte en el que no hay barreras de clase, de género, edad o religión”, analizó.

A nivel industria, el skate también ha crecido mucho hasta el punto de estar en la cima de los deportes extremos. “Después de una lógica baja en ventas durante el 2020 y parte del 2021, gracias al crecimiento del deporte logramos acomodarnos de forma rápida y hoy realmente las ventas están muy bien.

El deporte se ha transformado en una moda urbana, en el streetwear, que ha alcanzado a todos los ámbitos. Incluso muchas marcas usan tablas de skate para promocionar distintos productos de los más variados rubros, como antes no pasaba”, informó Christian Troncoso, Marketing Manager de DC Shoes en el país, de las pocas empresas que siguen apostando al crecimiento del deporte. “Es así, pero necesitaríamos que más empresas apoyen a las personas que eligen para representarlas así como también generando acciones, eventos y apoyo en construcción de skateparks para desarrollar la disciplina”, agregó Camila.

Sandro aún tiene la ilusión olímpica y es duro con los dirigentes que no han cumplido. “Faltaría que ellos dejaran de pensar en sus bolsillos y nos manden a los eventos puntuables en distintas partes del mundo para poder sumar los puntos para llegar a eso que tanto deportista anhela: estar en los Juegos Olímpicos”, comentó Moral. Pibotto dio información de cómo sigue el proceso.

“Hoy estamos empezando el segundo ciclo olímpico con la 1° fecha en Roma, rumbo a París 2024. Le sumó mucho al skate en cuanto al apoyo del Estado se refiere. Hoy el Enard brinda becas económicas a [email protected] skaters de elite, además de financiar los gastos para presentarse en las distintas fechas del ciclo olímpico. También le trajo más visibilidad y lo puso a la altura de los deportes tradicionales que hasta entonces era una actividad marginal. En la comunidad también he notado cambios, como el entrenamiento de los skaters en lo físico cuando antes era algo impensado en el ambiente”, completó.