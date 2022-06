Florito: "Media hora más de clases no soluciona el problema educativo"

La diputada provincial, Betina Florito, volvió a cuestionar la decisión del Ministerio de Educación de la provincia de extender el horario de las clases primarias a partir de Agosto.

"Media hora más de clases no mejora la calidad educativa. La Ministra (Adriana Cantero) está más preocupada en obedecer a los lineamientos kirchneristas de Nación; sin embargo en la provincia aún hay escuelas que no tienen mobiliario, no tienen gas, baños en condiciones y eso es más importante que sumar media hora más de clases. Los estudiantes deben estar en ambientes adecuados para poder aprender", fustigó la presidenta del bloque Encuentro Republicano Federal.

Florito insistió en que la calidad educativa "tiene que ver más con los contenidos pedagógicos, con la adquisición de competencias y saberes, que son los que preparan a los chicos para su futuro o estudiantil o laboral, que con la cantidad de tiempo frente al aula".

"Hace pocos días se conocieron los resultados de las pruebas aprender 2021 y los datos no son muy alentadores. Con más participación de estudiantes se detectó alto retroceso en comprensión de textos y lecto escritura. Dice el informe que sólo un 22% (dos de cada 10 alumnos) están capacitados para comprender un texto sin ningún tipo de dificultad. Otro 33% lo hizo de forma satisfactoria; un 21% mostró un nivel básico y el 22% restante estuvo por debajo del básico, sin poder jerarquizar información ni tener incorporada la práctica de la relectura ni la profundización de los textos escritos, donde debían reflexionar sobre algunas cuestiones como el tipo de narrador o las características de los personajes. En tanto que en Matemática solo el 45, 2% mostró nivel satisfactorio", detalló la legisladora.

"Esos resultados son un claro ejemplo de que debemos trabajar más en la calidad de la educación, reveer la planificación de la enseñanza y adecuar los contenidos a los tiempos que corren", afirmó Florito.

La representante del espacio de Miguel Pichetto en Santa Fe también criticó a Adriana Cantero respecto a sus declaraciones sobre lenguaje inclusivo. "Cantero dijo que limitar el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas no producirá ningún beneficio en los procesos de alfabetización. Por el contrario, considero que las distorsiones lingüísticas afectan el aprendizaje de la lengua, sobre todo en aquellos alumnos que tienen más problemas", concluyó Florito.