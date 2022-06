Amalia Granata criticó la distinción a L-Gante por su aporte a la cultura

L-Gante festejó con alegría el reconocimiento por su aporte a la cultura que le hizo una empresa de pintura y Amalia Granata lo criticó con todo mostrándose indignada.

Vale aclarar que quienes premiaron al cantante de cumbia 420 no fueron las autoridades, sino una empresa que apoya al cantante desde el primer momento.

Sin embargo, Amalia se mostró en desacuerdo y opinó que para ella al cantante de cumbia 420 le queda "grande" la palabra artista.

"Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mi son emergentes de una sociedad en decadencia”, expresó

En Polino Auténtico, Amalia Granata opinó: "Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho. A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel. ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra ‘artista’!".

"Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mi son emergentes de una sociedad en decadencia”, expresó, re picante.

Cuando Mariana Brey intentó defender al cantante opinando que el arte es "subjetivo", Amalia se despidió enojada pidiéndole que no la tratara de "ignorante".

Fuente: Ciudad Magazine