Jazmín Neville, citada a Las Leoncitas: "Es todo un orgullo para representar a Santa Fe"

Jazmin Neville, jugadora de El Quillá de 18 años, fue convocada a Las Leoncitas, la concentración Juniors que organiza la Confederación Argentina de Hockey.

En diálogo con Mañana Oh! por Cadena Oh! la joven contó que “estoy ya en Buenos Aires, muy feliz, comenzando con toda la semana bastante pesada y como me enteré fue también bastante emotivo y que nunca me voy a olvidar” y al respecto, relató que “estaba en uno de los torneos en Santa Fe y mi entrenadora antes de empezar el partido me dijo que si yo jugaba bien, tenía una sorpresa, arranqué el partido con unos nervios terribles y termina el partido y me dicen que me estaban mirando desde la Selección Argentina y que el sábado a la noche me iban a hablar y el sábado a la noche termino de comer y cuando me voy al lobby del hotel estaba Juan Martín López y Juan Martín Blanco, entrenadores de Las Leoncitas y me dijeron que quería que empiece a entrenar y empecé a entrenar, metí doble turno en el gimnasio, estoy súper feliz”.

Y aseguró que "todo sueño de cualquier deportista es vestir la celeste y blanca y para mí esto que se me está dando es todo un orgullo para representar a Santa Fe, fui la única citada y lo bueno es que no me generó presión, tuve el apoyo de mucha gente, me hicieron sentir muy bien, es muy difícil llegar a esto y que me apoye Santa Fe es increíble”.

"Estoy totalmente sorprendida, tenía una vida normal"