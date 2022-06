Fabián Ángel: "Conseguir un título sería muy importante"

El colombiano Fabián Ángel se sumó a Newell’s en los últimos días, comenzó a entrenarse con el plantel en el Centro Griffa y, tras ser anunciado oficialmente por el club, pronunció sus primeras palabras como refuerzo leproso. “Conseguir un título sería muy importante. Estoy feliz de representar a esta gran institución, estoy con ilusión y ganas de hacer todo bien”, expresó.

El volante de 21 años llegó a préstamo por una temporada desde Junior de Barranquilla, club donde fue compañero de Willer Ditta. Por eso, el defensor rojinegro fue una de las voces que le contó, de primera mano, cómo está la Lepra y el buen momento que atraviesa, puntero e invicto en el torneo.

— Newell's Old Boys (@Newells) June 26, 2022

“Hemos estado hablando del club con Willer, me ha recalcado mucho el gran trabajo que se está haciendo en el club, todo lo que representa, eso me llena de motivación. Me dieron ganas de venir a demostrar todo mi talento”, dijo Ángel en los medios oficiales de Newell’s.

Por otro lado, el mediocampista remarcó que la liga argentina es “una de las más vistas de sudamérica y el mundo” y reconoció que esa fue otra de las razones que lo convencieron para firmar en el Parque.

“Mi expectativa es ganarme un puesto en el once inicial. Todos los que vienen jugando lo están haciendo muy bien, habrá una competencia muy buena”, anticipó.

Con info de Rosario3