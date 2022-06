Marcos Camino tras su repudiable broma sobre los violadores: “Si cometí un error, pido perdón”

Los Palmeras no son un grupo que se caracterice por generar polémica, por eso es que los últimos dichos desafortunados de uno de sus líderes tomó por sorpresa a sus seguidores. Todo había comenzado este fin de semana, cuando estuvieron invitados a la fiesta de los 209 años de Paraná, Entre Ríos, y cantaron uno de sus clásicos, “Soy Sabalero”, en honor al club Colón. Al presentar el tema, Marcos Caminos pronunció una confusa frase que desató una ola de críticas, ya que comparaba al popular club de Santa Fe con los violadores.

“Nos da vergüenza cantar este tema porque Colón juega tan horrible. Pero a la gente le gusta este tema, le gusta a la gente. Colón es como los violadores: siempre nos rompen el tuje en los penales”, dijo sin reparos. Mientras, la cámara mostraba al público en silencio y algo asombrado por la desafortunada comparación.

Luego, el acordeonista continuó en alusión al castigo que los delincuentes recibirían en la cárcel: “Los violadores, ¿viste que los llevan en cana y dicen que los hacen bosta...? A nosotros también, en los penales… Patronato el otro día, que jugó espectacular, nos hizo pomada en los penales (en la serie por la Copa Argentina). ¡Un aplauso para Patronato!”. De inmediato, video de este momento se viralizó en las redes sociales, donde generó gran controversia.

Lo cierto es que este lunes por la tarde y ante la repercusión, Caminos optó por salir a aclarar sus dichos. “Yo no tenía intenciones de joder ni de molestar a nadie. La gente está muy irascible y toma las cosas a la tremenda, no se puede hacer una broma. No fue mi intención”, comenzó expresando en diálogo con el programa de Osvaldo Cherep, REC Santa Fe. Y explicó: “Aparte en este caso estaba hablando de lo horrible que está jugando Colón y yo creo que a cualquier colonista que le preguntes te va a decir lo mismo”.

“Voy a cumplir 72 años, ya estoy más allá de ser de Unión, Colón, Peronista, Radical, Socialista...No me importa nada. Creo que a mi edad uno es inmune a todo este tipo de cosas. Entonces, que acá, en el folclore de Santa Fe nos carguemos y nos mandemos un meme con los amigos, es algo natural. Pero como no pasa nada importante en la política, entonces se dedican a comentar estas estupideces”, ironizó el músico.

En tanto, agregó: “No me quise defender en ningún lado porque cuando querés aclarar, oscurecés. La gente que me conoce, sabe como soy… que a veces por querer hacerme el chistoso... es como un jugador que hace una jugada de más y se pierde el gol. Bueno yo hice una jugada de más, pero sin mala intención”. En ese sentido, admitió: “No sé qué palabra es la que tanto molestó. Porque yo lo que quise decir, que a lo mejor se me entendió mal, es que como se dice vulgarmente, a Colón siempre lo garchan en los penales. No sé, a la gente le molesta eso”.

Y rememoró un episodio que vivió hace poco. “El otro día le abro la puerta a una chica para que ingrese antes que yo a un negocio y me dijo: ´No, pase usted, nosotros somos iguales ahora´. Se han perdido un montón de cosas, ni siquiera se puede ser caballero”, analizó.

“No quiero defenderme porque tampoco creo que lo necesito porque no cometí ningún delito. Por ahí la gente se enoja o lo toma mal, o me dicen que lo digo porque ahora tengo plata...Le ha pasado al Chaqueño (Palavecino), cualquier cosita te la amplifican y yo creo que ese es a veces el precio que tenemos que pagar. Antonio Banderas decía que cuando tengas éxito, algún defecto te van a encontrar. Y es así. Nosotros nunca perdimos el equilibrio, cuando tocamos el éxito con ´El bombón´ ya teníamos más de 50 años, no somos criaturas. Si cometí un error, le pido perdón a quien yo pueda haber ofendido”.

Fuente: Infobae