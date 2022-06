Diego Polenta y la revancha ante Nacional: "Todo está abierto, hay que seguir"

"El primer gol fue mérito de ellos mediante una buena jugada. El segundo fue un gol de otro partido. A veces esos tiros salen mal y esta vez les salió bien. Nos vamos tristes con el resultado, pero todo está abierto. Hay que seguir. Tenemos la ilusión intacta y nuestra gente nos da la confianza para dar vuelta la serie", resaltó el zaguero central.

Luego, trató de analizar la actuación general y le hizo un pedido especial a los hinchas de Unión: "Más allá del resultado, me gustó el segundo tiempo del equipo, yendo a buscar en todo momento, quedando incluso mal parados por ir a buscarlo. Pero en casa nos hacemos fuerte con nuestra gente, que nos lleva a eso. Espero un estadio lleno para que nuestra gente nos acompañe como siempre. Todo lo hacemos juntos".

En el final, ante la consulta de un periodista local sobre si fue especial enfrentar a Nacional, Diego Polenta se plantó: "Antes de este partido me pasaron mil cosas por la cabeza, pero hoy me debo a Unión y solo me focalicé en eso. Mi cariño por Nacional no cambiará, pero ahora quiero ahora lo mejor para Unión".