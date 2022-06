¿Cómo está la negociación entre Newell’s y Eintracht Frankfurt por Nicolás Castro?

Las negociaciones entre Newell’s y el Eintracht Frankfurt por la venta de Nicolás Castro entraron en una zona nebulosa porque el club alemán no le volvió a responder a la Lepra tras la aceptación formal de la propuesta. ¿La operación se cayó?.

Newell’s aceptó la oferta de manera formal el pasado viernes 17 de junio y hay tiempo hasta el 30 -este jueves- para que Eintracht envíe al Parque diferentes documentos que acrediten la oficialización del traspaso, que según trascendió se haría en una cifra cercana a los 4 millones de euros.

Sin embargo, como ya pasaron once días desde que en Rosario dieron el sí y del otro lado no hubo ninguna otra señal, la situación entró en una zona confusa y genera extrañeza entre los directivos rojinegros. “Es raro que no hayan vuelto a comunicarse, pero para nosotros el jugador está vendido”, le dijeron desde la CD a Rosario3.

La realidad indica que el equipo de la Bundesliga aún está dentro de los tiempos establecidos para comunicarse con la dirigencia rojinegra y terminar con el intercambio de documentación pendiente. Pero las demoras generan incertidumbre y por eso el futbolista, que no estuvo a disposición en los últimos partidos porque ya estaba vendido, volvió a entrenar con el plantel en el Centro Griffa.

En Alemania, medios como el Frankfurt Rundschau no dan por caídas las negociaciones, pero manifiestan que todavía no están cerradas. “El mediocampista ofensivo Nicolás Castro también debería usar pronto la camiseta del Eintracht”, señalaron en una publicación de este martes que menciona las distintas incorporaciones que hizo el equipo dirigido por Oliver Glasner. Es decir, a Castro lo esperan en los próximos días.

El joven volante no estuvo en los últimos partidos de la Lepra porque tiene todo listo para emigrar.

En paralelo, durante la última semana hubo varios clubes que preguntaron condiciones por el mediocampista de 21 años, pero la respuesta desde el Parque fue contundente: ya aceptaron la propuesta del equipo alemán.

Entonces, en la Lepra aseguran que si el Frankfurt desiste de comprar al 10 estaría incumpliendo un acuerdo que se formalizó a través de las vías correspondientes y que también le impidió a la institución abrir el abanico de negociaciones a otros interesados. Un doble perjuicio que, según manifestaron, llevarán a la Justicia.

Todo esto, claro, si los alemanes siguen sin responder a Newell’s. El plazo vencerá este jueves.