Realizaron un abrazo simbólico en el Comercial para reclamar por el estado del edificio

Docentes y alumnos de la Escuela de Comercio realizaron un abrazo simbólico para reclamar por las calamitosas condiciones del edificio. Esta mañana, un nutrido grupo de personas se congregó frente a la institución para denunciar la falta de agua y gas, vidrios rotos, revoques caídos y baños clausurados, entre otros.

La madre de un alumno contó que la situación es tan extrema que hace una semana, su hijo la llamó para que lo busque porque "no aguantaba más el frío". Asimismo, aseguró que los directivos de la institución aún no dieron explicaciones, ya que, afirmaron, tomarán una resolución luego de hablar con el Ministerio de Educación.

“El edificio es insalubre, hay excremento de ratas, los baños son inevitables, no hay agua ni gas. A mi hijo hoy no lo mandé porque así no se puede asistir y no lo voy a mandar, no me importa las faltas porque en estas condiciones nadie puede estudiar, es un asco”, dijo otra madre al aire de Cadena OH!.

Por su parte, una docente de la institución aseguró que los directivos "han hecho todo lo que estaba a su alcance. Han presentado proyectos que están cajoneados por el Ministerio desde hace tres años. Acá se necesita mucha inversión porque es un edificio muy antiguo y no da para más. Está en una situación crítica".

"Las condiciones edilicias son terribles: techos y paredes con revoques que se caen, ventanas que no tienen vidrios. Baños en el segundo piso clausurado y el tercer piso y también, sumado a que tiene cortado el suministro de agua. Hace cinco años no tenemos conexión de gas y tampoco estufas, pero nuestro reclamo no es por esto último, sino que es para tener lo mínimo: vidrios en puertas y ventanas, y agua en todo el establecimiento", detalló la docente.

"Algunas respuestas se están dilatando y está a las claras la urgencia de tratar este tema", agregó otro docente que acompañó este miércoles la jornada de protestas con afiches que se multiplicaron frente al edificio.

