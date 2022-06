Celso Emiliano, un luchador contra la ELA en Reconquista

Celso Emiliano Chaves, vecino de la ciudad de Reconquista, sufre Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

"Tengo ELA hace 2 años. Estoy lucido de la cabeza pero si perdí mucha fuerza en el cuerpo y sólo lo que tenemos esta enfermedad sabemos lo que se sufre", comentó en el grupo Argentina sin ELA "Tengo 2 hijos y mi mujer que vale oro y lucha conmigo el día a dia x ahi la hago renegar. Y tengo mucho fe en DIOS qué vamos salir adelante. Bendiciones para todos", finaliza el mensaje.

El hombre de 45 años, comenzó con síntomas en 2020. "Primero perdí fuerza en los dedos de la mano, no tenía sensibilidad. Perdí mi trabajo, me operaron de lo que era una tendinitis supuestamente", explicó a Cadena OH!. "Era metalúrgico y después me dediqué en mi domicilio a hacer herrería".

"Un tiempo más y me fui agravando, empezaron los médicos a hacerme análisis y concluyeron que era ELA. El diagnóstico me lo dieron en el hospital de Reconquista, pero estuve casi un año sin saber", apuntó.

Leer también: Expectativa de pacientes rosarinos por la terapia para ELA que reclama Esteban Bullrich

Celso tiene dos hijos, Jerónimo de 8 años y Bianca de 7. Su esposa, "una luchadora", en sus palabras, lo acompaña día a día. "Agradezco a los médicos, a mi fisioterapeuta, están muy pendientes de mi", destacó.

Pero el entrevistado no estuvo solo. Contó con el apoyo de Marcela Capuano, santafesina que sufre la misma enfermedad. Entre los dos, afirmaron que el apoyo de la familia es fundamental. "Te ofrezco que te comuniques conmigo para hacer más fuerza. Hay que pelearla, no bajar nunca los brazos, es lo que nos toca vivir", remarcó la entrevistada.

"Hay investigaciones que estamos esperando que lleguen acá. Ayuda a tener esperanza, mientras tenemos que hacer lo nuestro, hacer kinesiología, terapia ocupacional, todo eso hace que uno esté mejor, que la vaya llevando, para cuando llegue algún avance", dijo por último.

Escuchar también audio completo: