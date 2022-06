Una mujer de Venado Tuerto quiso comprar dos pasajes a Europa y le robaron más de un millón de pesos

Una mujer denunció que le robaron de su cuenta bancaria 1.200.000 pesos cuando intentaba comprar dos pasajes a Europa. El hecho se registró en la jornada de ayer cuando la transacción no había sido autorizada por la tarjeta de crédito debido al monto, y la damnificada escribió a un número de WhatsApp que figuraba en internet para hacer el reclamo. Fue en ese momento donde los ladrones consumaron la estafa.

La denuncia fue radicada en sede de la Comisaría 2° de Venado Tuerto por Mónica L. de 64 años, quien perdió todo el dinero que tenía ahorrado en una cuenta del Banco Santa Fe.

El parte oficial indica que la víctima quiere “dejar asentado que hoy por la mañana ingreso a Google con el fin de averiguar el número telefónico de la tarjeta de crédito MasterCard, dado a que yo ya había ido averiguar al banco el límite que poseía, donde me habían dicho que era de 1.288.800 pesos”.

En tal sentido, “cuando quiero pagar los pasajes en la línea Iberia y no me aceptan el pago, busco el número por internet y figuraba el siguiente 112461-2354. Decido mandar un mensaje por WhatsApp, en el cual le escribo textualmente que ‘tengo que comprar 2 pasajes a Europa y no me autorizan. No sé por qué si tengo límite de financiación de $ 1.288.800’”, continúa el informe.

Fue ahí que “automáticamente me llega un recuadro que me da las gracias por comunicarme. Posteriormente les escribo mi DNI y les pido que me autoricen la compra de los pasajes. Luego comenzaron a mandarme mensajes de audios en donde me piden el correo electrónico y el usuario del home Banking y el avatar. Al no tenerlo, se lo pido a mi hija, me lo pasa y lo envió”, señala el relato de la damnificada.

Después de que “le paso todo, me dicen que me iban a pasar otro número y que otro representante iba a seguir con lo mío. Corto y hablo con mi hija para que se fije en el home Banking y me responde que no puede entrar. Al rato me llama y me dice que no vaya al banco porque ya la cuenta estaba vacía, no tenía un peso, quedaron en cero”, finaliza el parte.

Al radicar la denuncia la mujer hizo entrega de capturas de pantallas de los mensajes intercambiados, como así también de audios de WhatsApp.