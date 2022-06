La clienta del delivery baleado es periodista y había sido amenazada el lunes

Un joven delivery de 28 años fue baleado anoche en el sur de la ciudad para robarle el celular. Ocurrió cerca de las 22, cuando Nicolás, cadete de “Pedido Ya!”, estaba entregando la mercadería en una vivienda de Saavedra al 1400 y fue abordado por un ladrón, quien lo apuntó con un arma de fuego y le pidió el celular.

La secuencia se produjo mientras el repartidor esperaba a la clienta para hacer la entrega. En ese momento, apareció un sujeto en moto que se acercó y le pidió el celular. Sin oponer resistencia, mientras el muchacho se disponía a entregar el teléfono, el ladrón le disparó a quemarropa y la bala impactó en el abdomen.

La particularidad del hecho tomó un giro, sin embargo, luego de trascender que la mujer que esperaba el pedido es periodista y había sido amenazada a comienzos de semana.

"No deja de ser llamativo que el lunes recibí un llamado con característica de Reconquista por parte de un hombre en un tono muy amable que me decía que termine con mis investigaciones y si podía dejar lo que quería saber porque sino me iban a retirar la pauta", detalló Pamela Cocco al aire de Cadena OH!.

Según explicó, sus averiguaciones estaban relacionadas con "la libertad de prensa", "mecanismos indirectos de censura" y por "hablar con determinados sectores poderosos". De todos modos, admitió que el ataque de anoche habría sido más a un hecho azaroso de inseguridad que una relación directa con el llamado recibido, aunque reconoció que "es muy raro que suceda un hecho tan violento" por la zona, en tanto la situación se produjo a 100 metros de la Comisaría Segunda y, a tres cuadras de la Legislatura Provincial.